Посол России провел встречу с руководителем совета соотечественников

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов встретился с председателем Координационного совета российских соотечественников (КСРС), руководителем Русского историко-патриотического клуба Алексеем Петровичем.
"Собеседники отметили необходимость сохранения поддержки российских соотечественников на время пандемического кризиса, а также обсудили планы сотрудничества на ближайшую перспективу, включая мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе дипмиссии.
КСРС способствует консолидации русской общины в Молдове и общественных организаций русскоязычных граждан Молдовы.
Цели КСРС – организационное и духовное единение организаций российских соотечественников Молдовы, совместные действия по защите законных прав и интересов соотечественников, сохранение и популяризация русского языка и культуры, укрепление связей соотечественников с Россией.
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