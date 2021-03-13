Посол России провел встречу с руководителем совета соотечественников

Обсуждалась поддержка российских соотечественников во время пандемического кризиса и мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов встретился с председателем Координационного совета российских соотечественников (КСРС), руководителем Русского историко-патриотического клуба Алексеем Петровичем.

"Собеседники отметили необходимость сохранения поддержки российских соотечественников на время пандемического кризиса, а также обсудили планы сотрудничества на ближайшую перспективу, включая мероприятия, приуроченные к 80-летию начала Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе дипмиссии.

КСРС способствует консолидации русской общины в Молдове и общественных организаций русскоязычных граждан Молдовы.

Цели КСРС – организационное и духовное единение организаций российских соотечественников Молдовы, совместные действия по защите законных прав и интересов соотечественников, сохранение и популяризация русского языка и культуры, укрепление связей соотечественников с Россией.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova