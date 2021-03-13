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Учащиеся в аудитории. Архивное фото

Школьники из Молдовы смогут принять участие в олимпиаде в Санкт-Петербурге

© Photo : Пресс-служба РЦНК
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210313/33972822/shkolniki-iz-moldovy-smogut-prinyat-uchastie-v-olimpiade-v-sankt-peterburge.html

Школьники со всего мира примут участие в олимпиаде СПбГУ по технопредпринимательству, победители и призеры которой получат дополнительные баллы при поступлении на образовательные программы СПбГУ.

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. В Санкт-Петербурге стартует отборочный этап олимпиады школьников СПбГУ по технопредпринимательству. В ней могут принять участие школьники со всего мира. Отборочный этап завершится 30 апреля 2021 года, сообщает представительство Россотрудничества в Молдове.

"На отборочном этапе участники рассмотрят предложенный кейс и в формате эссе предложат решение проблемы. Кроме того, участники представят концепцию проекта, соответствующего одному из направлений олимпиады школьников СПбГУ по технопредпринимательству", – говорится на сайте соревнования.

Также сообщается, что кейсы для олимпиады будут разработаны представителями крупнейших российских и международных компаний из разных отраслей экономики. Заключительный этап пройдет очно с 18 по 25 июня в формате летней школы на территории Санкт-Петербурга. 

"В рамках летней школы будут организованы бесплатное проживание и питание участников, а также насыщенная культурная программа. Участники будут разделены на команды, в составе которых им предстоит решить кейс повышенной сложности, а также доработать представленную на отборочном этапе концепцию проекта под руководством наставников - экспертов в соответствующих областях", – отмечается в сообщении Россотрудничества.

Победители и призеры Олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении на образовательные программы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Технопредпринимательство – инструмент практического применения фундаментальных и прикладных знаний для создания востребованных современной экономикой инновационных разработок.

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