Самолеты кишиневского детства и их судьба

Не все помнят, что в молдавской столице находилось два замечательных объекта - сюрприза для детей и взрослых.

Ощущение полета – одно из самых потрясающих и незабываемых. И в детстве, и в зрелом возрасте. Человечество знало об этом всегда, а с началом эры воздухоплавания полеты стали делом привычным. И, конечно же, особое очарование свойственно самолетам. Несколько десятилетий в Кишиневе одним из самых культовых мест был самолет-кафе на Ботанике.

Появился он в Долине Роз в 1977 году и был, пожалуй, самым необычным кишиневским кафе. Про него известно многое – это Ан-10А с номером СССР-11161. В Советском Союзе не все самолеты, отлетавшие свое, распиливали на металлолом – некоторые устанавливали в городах, переоборудовав под детские кинотеатры или кафе, как в молдавской столице. Фотографии у этого самолета есть у многих кишиневцев. Судьба кафе печальна – в середине 80-х годов прошлого века заведение стало работать с перебоями, потом и вовсе закрылось, после в нем открыли видеозал, потом опять собирались открыть кафе, но времена были уже рыночные – в 1995 году самолет сожгли – то ли конкуренты из соседних точек общепита, то ли бандиты, требовавшие мзду.

© Photo : Мой город Кишинев Самолет-кафе на Ботанике после пожара в 1995 году

Но в Кишиневе стоял еще один самолет – об этом знают далеко не все. В парке Бориса Главана, месте достаточно диком, вероятно, поэтому информация о нем для многих, даже коренных кишиневцев, в новинку. Энтузиасты форума "Мой город Кишинев" провели грандиозное расследование для выяснения всех подробностей судьбы этого борта. И вот что выяснилось – привезли его на место дислокации в 1978 году. Это был Ил-18Б СССР-75698. Воспоминания о нем противоречивые и разрозненные, порой забавные. Вот что написал участник вышеуказанного форума под ником Борис Кононов (орфография и пунктуация сохранены).

К самолету я пришел со старшим братом буквально на следующий день после его установки. В салоне все было на своих местах - кресла, подлокотники, даже шторки на иллюминаторах. В кабине - тоже все на месте: все приборы, тумблеры, штурвалы, которые даже двигались на себя-от себя, можно было посидеть, "порулить"... полный, так сказать, эффект присутствия! Но самый большой сюрприз ждал лично меня в... туалете. Заглянув туда из чистого любопытства, я обнаружил там - портрет кого-то из членов политбюро, стоявший прямо на унитазе! О чем потом со смехом рассказывал всем домашним! Кажется, это был А. Н. Косыгин ...

Нашлись и фотографии самолета.

© Photo : Мой город Кишинев Самолет на Чеканах

Удивительно, но этот самолет можно увидеть в художественном фильме – когда он еще был в рабочем состоянии. Это фильм "Десять шагов к Востоку" 1960 года.

© Photo : Мой город Кишинев Самолет на Чеканах

Самолет был просто кинозвездой – он попал в кино еще раз, уже будучи в Кишиневе "на приколе". В фильм "Подготовка к экзамену", 1979 года.

Кафе в "чеканском" самолете не открыли – вроде как надолго летнее кафе работало возле него. Судьба этого самолета еще более печальна, чем его крылатого брата с Ботаники. По различной информации, его в начале 80-х дважды поджигали вандалы, а может быть, в нем взорвался газовый баллон. Самолет пытались восстановить, но безуспешно. А потом он начал разрушаться.

© Photo : Мой город Кишинев Самолет на Чеканах

В середине 80-х останки самолета вывезли. Сейчас там бетонная площадка, местные жители приспособили ее под спортивные нужды.

© Photo : Мой город Кишинев Место, где располагался самолет на Чеканах. Сейчас там только бетонная площадка

Вот и нет теперь в черте города списанных пассажирских самолетов, сам вид которых приводил детей в дикое возбуждение, а сердца взрослых начинали биться чаще. Вспомнилось, что уже в современное время сгорело аэрокафе в самом центре столицы, практически на территории Кафедрального парка. Может быть, в Кишиневе невозможно соединить гастрономию и воздухоплавание?

Но закончу на вроде как позитивной ноте – в конце 2020 года в молдавских СМИ появилась информация, что в ближайшее время в парке на Скулянке могут открыть новое кафе-самолет. На момент написания статьи этого еще не произошло. Хотелось бы надеяться, ведь в нашем городе возможно все.

В статье использована информация с сайта oldchisinau.com

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