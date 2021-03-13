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Примар Кишинева Ион Чебан

Чебан по итогам заседания Совбеза: ситуация очень сложная

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210313/33973937/cheban-po-itogam-zasedaniya-sovbeza-situatsiya-ochen-slozhnaya.html

По словам мэра Кишинева, все антикризисные сценарии должны учитывать реальные возможности больниц по госпитализации, наличие персонала и оборудования в реанимациях.

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Если будет применен сценарий полного локдауна, экономическим агентам необходимо компенсировать потери. Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан по итогам участия в заседании Высшего совета безопасности.

"Ситуация очень сложная, да, задействованы районные больницы вокруг Кишинева. Сейчас возможность госпитализации в ковид-центре – 100 мест. В случае полного локдауна нужно думать, как это будет соотноситься с другими видами деятельности. Если будет прекращена деятельность экономических агентов - HoReCa, рынков, торговых центров, нужно предусмотреть для них компенсаторные механизмы. Иначе они просто не справятся", – сказал Чебан.

По его словам, все антикризисные сценарии должны учитывать реальные возможности больниц по госпитализации, а также наличие персонала и оборудования в реанимациях.

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