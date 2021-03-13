Украинский курорт Буковель закрыли на карантин

По данным местных СМИ, в Поляницкой общине, где расположен Буковель, полиция разворачивает карантинные блокпосты.

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. Популярный среди граждан Молдовы горнолыжный курорт Буковель на западе Украины закрыли на карантин с 13 марта. Об этом сообщили в Ивано-Франковской облгосадминистрации (ОГА).

"Было принято решение о прекращении деятельности курорта Буковель. Туристы не смогут его посетить. Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в Буковель - вы едете в "красную зону" карантина, зону повышенной опасности. Мы принимаем такое вынужденное решение, и, вероятно, оно не последнее. Ведь "красная зона", в которой мы находимся, разрастается, и мы не видим тренда к ее снижению", – заявил глава Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

В ОГА отметили, что ограничат въезд на территорию Поляницкой территориальной громады, где расположен курорт. Так, беспрепятственно там смогут передвигаться только местные жители и люди, которые там работают.

Регулярное пассажирское сообщение с Ивано-Франковской областью было остановлено в начале марта.

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