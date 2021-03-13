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Врачи. Архивное фото

Минздрав: за сутки в Молдове подтвержден 1801 новый случай COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210313/33977163/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverzhdeno-za-sutki-v-moldove.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в республике превысило 200 000.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1801 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.

МОЛДОВА И COVID-19: ГОД СПУСТЯ
© Sputnik
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Зафиксировано 8 эпизодов "импорта" инфекции. 

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 203 710.

За минувшие 24 часа проведено 5282 теста, из которых 449 повторно.

Коронавирус выявлен у 79 медработников: 30 врачей, 35 медсестер и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 346 пациентов (из них 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1184 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 177 339.

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© AP Photo / Markus Schreiber
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Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 36 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4294.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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