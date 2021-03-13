Санду: Совбез рекомендует ввести в Молдове режим ЧП на две недели

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. О том, что Высший совет безопасности (ВСБ) рекомендует ввести в Молдове режим ЧП сроком на две недели, заявила президент Майя Санду на брифинге по итогам заседания, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.
Она сообщила, что в последние несколько дней проводила активные консультации с экспертами.
"Прогнозы плохие. Мы можем получить куда больше новых случаев заражения и больше смертей", — заявила президент.
По словам Санду, в заседании участвовали руководители парламентских партий, профильных ведомств и эксперты ВОЗ. Мнения были разные.
Тем не менее президент и большинство членов Высшего совета безопасности рекомендует ввести чрезвычайное положение на две недели.
"Правительству предлагается разработать детальный список ограничений, которые будут введены, и механизм компенсаций для лиц, которых затронут эти ограничения", – объявила Санду.
ВСБ предлагает:
- Назначить в срочном порядке госсекретарей Министерства здравоохранения, руководство Национального агентства общественного здоровья и пересмотреть состав национальной чрезвычайной комиссии по ситуации в здравоохранении.
- Ускорить кампанию по вакцинации.
- Разработать механизм по доставке медикаментов на дом.
- Увеличить количество тестов.
- Упростить процедуру регистрации в качестве безработного.
Санду также предложила правительству в течение трех дней разработать пакет соответствующих мер и представить его парламенту.
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