Санду: Совбез рекомендует ввести в Молдове режим ЧП на две недели

Высший совет безопасности рекомендует ввести чрезвычайное положение на две недели. Правительству предлагается разработать ограничения, которые будут введены, и механизм компенсаций для остановленных предприятий.

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. О том, что Высший совет безопасности (ВСБ) рекомендует ввести в Молдове режим ЧП сроком на две недели, заявила президент Майя Санду на брифинге по итогам заседания, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.

Она сообщила, что в последние несколько дней проводила активные консультации с экспертами.

"Прогнозы плохие. Мы можем получить куда больше новых случаев заражения и больше смертей", — заявила президент.

По словам Санду, в заседании участвовали руководители парламентских партий, профильных ведомств и эксперты ВОЗ. Мнения были разные.

Тем не менее президент и большинство членов Высшего совета безопасности рекомендует ввести чрезвычайное положение на две недели.

"Правительству предлагается разработать детальный список ограничений, которые будут введены, и механизм компенсаций для лиц, которых затронут эти ограничения", – объявила Санду.

ВСБ предлагает:

Назначить в срочном порядке госсекретарей Министерства здравоохранения, руководство Национального агентства общественного здоровья и пересмотреть состав национальной чрезвычайной комиссии по ситуации в здравоохранении.

Ускорить кампанию по вакцинации.

Разработать механизм по доставке медикаментов на дом.

Увеличить количество тестов.

Упростить процедуру регистрации в качестве безработного.

Санду также предложила правительству в течение трех дней разработать пакет соответствующих мер и представить его парламенту.

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