Локдаун в Резинском районе: 14 населенных пунктов попали в "красную зону"

КИШИНЕВ, 13 марта - Sputnik. В 14 населенных пунктах Резинского района установлен "красный код" COVID-опасности.

Речь идет о городе Резина, селах Цахнэуць, Сыркова, Пэпэуць, Лалова, Хородиште, Слобозия-Хородиште, Куйзэука, Рошкана, Бушэука, Минчень, Чинишеуць, Екимэуць. В селах Царевка и Припичень объявлен "оранжевый код".

Согласно постановлению Чрезвычайной районной комиссии здравоохранения в перечисленных населенных пунктах устанавливается ряд ограничений, направленных на снижение уровня заболеваемости новым коронавирусом. Среди них – ограничение передвижения и самоизоляция, запрет массовых собраний, включая культурные, художественные, спортивные или развлекательные мероприятия.

Ранее на локдаун также решились власти Чимишлийского, Дрокиевского, Окницкого и Хынчештского районов.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova