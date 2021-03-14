Истоки молдавской политики: в Конституцию РМ вошли положения основного закона 1918 года

Один из любопытных исторических документов сохранила Молдавская Демократическая республика, которая была провозглашена 2 декабря 1917 года и просуществовала до 27 марта 1918 года.

Стремясь воплотить идею независимости, провозглашенную Сфатул Цэрий (орган госвласти в Бессарабии), 24 января 1918 года в Кишиневе началась работа над созданием проекта Конституции Молдавской Демократической республики, ее также называли Молдавская Народная республика. В разработке документа принимало участие Молдавское юридическое общество. Проект Конституции обнародован в середине марта 1918 года. Интересно, что многие положения проекта Конституции Молдавской республики впоследствии были использованы в Конституции Республики Молдова.

Разработка Конституции шла в условиях, когда за кулисами руководство Сфатул Цэрий договаривалось с румынским правительством о присоединении Бессарабии к Румынии. Однако официальная риторика на эту тему была иной, что вводило в заблуждение общественность.

Как сообщает И. Левит в своей книге "Молдавская республика", проект Конституции 1918 года включал десять разделов. Первый раздел касался территории Молдавской республики. Она определялась границами Бессарабии, существовавшими к началу первой мировой войны и указанными в Бухарестском договоре от 28 мая 1812 года. Была сделана и оговорка: в состав республики могут войти и прилегающие соседние приграничные районы, в которых преобладает молдавское население, но только при его желании и решении специальной смежной комиссии, которая будет создана путем международного соглашения. Подчеркивалось, что Молдавская республика — "государство унитарное, независимое и неделимое, территория которого не может быть отчуждена".

Граждане Молдовы

Во втором разделе проекта Конституции — "О населении Молдавской национальной республики" — говорилось, что гражданами республики являются все родившиеся на ее территории (если не откажутся от гражданства по собственному желанию), все поселившиеся в Бессарабии до 1 января 1914 года, а также прошедшие 5-летнюю натурализацию. По проекту двойное гражданство не допускалось, неграждане политических прав не имели. Верховная власть в республике, отмечалось в третьем разделе, "принадлежит всем ее гражданам независимо от национальной принадлежности и вероисповедания" и осуществляется через соответствующие законодательные и административные органы, избранные на основе общего, равного, тайного избирательного права. Женщины могли пользоваться равными правами с мужчинами.

Молдавия – правовое государство

Молдавская республика была объявлена правовым государством (раздел четвертый), которое управляется на основе законов, не противоречащих Конституции. Проект предусматривал, что законодательная инициатива будет принадлежать парламенту и Совету министров, но никакое распоряжение не могло получить силу закона без утверждения законодательным органом. Все граждане объявлялись равными перед законом.

Все равны перед законом

Проект Конституции отменял все привилегии, кастовые различия и титулы (раздел пятый). Обеспечивалась свобода вероисповедания, слова, собраний, неприкосновенность жилища, запрещалось содержание под арестом без предъявления обвинения в установленный срок и т.д.

Три ветви власти

Шестой, седьмой и восьмой разделы проекта Конституции были посвящены организации законодательной, исполнительной и судебной властей. Законодательные функции принадлежали Сфатул Цэрий, который должен был избираться сроком на четыре года на основе прямых, тайных, всеобщих выборов. Право участвовать в выборах предоставлялось всем гражданам старше 21 года. В проекте Конституции были указаны права и обязанности членов Сфатул Цэрий. Заседания Сфатул Цэрий должны были быть открытыми, для принятия закона необходимо было присутствие не менее половины состава.

Коллекция П. Костина Флаг Молдавской Демократической республики 1917-1918 гг. Коллекция П.Костина

Председатель Сфатул Цэрий по проекту Конституции являлся и председателем Молдавской республики. В этом качестве он наделялся и исполнительной властью — являлся Верховным главнокомандующим армии и флота республики, гарантом Конституции. Исполнительную власть осуществляли также министры и Совет министров. Председатель Совета министров должен был избираться Сфатул Цэрий тайным голосованием. В полномочия Сфатул Цэрий входило также утверждение кандидатур министров, представляемых председателем правительства. В проекте конституции были определены права и обязанности министров.

Декларация о провозглашении Молдавской Народной Республики

Восьмой раздел был посвящен организации судебной власти. В проекте подчеркивалось, что лица, выполняющие административные функции в государстве, не могут быть наделены судебной властью, а судебные органы подчиняются только судебной власти. Специальный раздел — девятый — определял функции местных органов: уездных, городских, волостных. Им предоставлялся статус самоуправляющихся органов. Исключение составляли те отрасли управления, которые, как указывалось в проекте, "в нынешних условиях жизни государства должны концентрироваться в руках центрального руководства..."

Родной язык

В проекте Конституции говорилось, что "все населяющие республику жители, кроме полного гражданского и политического равноправия имеют право": "пользоваться своим родным языком в местных государственных и общественных учреждениях", в школах учиться на языке, зависящем от национального состава соответствующей местности, а в начальных школах — на материнском языке, проводить собрания, создавать общественные учреждения, ассоциации, имеющие целью "сохранение и развитие языка, литературы и культуры каждого народа".

Вхождение республики в союз с другим государством

В последнем разделе проекта Конституции отмечалось, что "решение вопроса о вхождении Молдавской Демократической республики в политический союз с каким-либо государством на основе конфедерации, федерации, персональной или реальной унии" должно приниматься "путем народного голосования (референдума)", в котором будут участвовать все граждане, достигшие 21 года, без различия пола, вероисповедания, национальности". Сфатул Цэрий, согласно проекту Конституции, мог "быть распушен досрочно... только по собственной воле".

Как мы видим, проект Конституции Молдавской Республики был достаточно демократичным. Однако, как и многие другие законопроекты, разработанные в первые месяцы 1918 года, он не был претворен в жизнь из-за сговора верхушки Сфатул Цэрий, которая вопреки провозглашаемым публично целям, пошла на сговор с правящими кругами Румынии.

Декларация о независимости

24 января 1918 года была принята Декларация о независимости Молдавской республики, которая до тех пор считалась частью Российской республики. Авторы принятой Декларации о независимости заверяли население, что Сфатул Цэрий будет защищать "завоеванные революцией свободы" и придерживаться Декларации от 2 декабря 1917 года, в которой, в частности, говорилось: "в целях установления государственного порядка и во имя закрепления завоевания революции, - Бессарабия, в силу своего исторического прошлого, объявляется отныне Молдавской Народной республикой, входящей, как равноправный член, в состав единой Российской Федеративной республики. Впредь до созыва Народного собрания Молдавской республики, избранного на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования по пропорциональной системе, верховной властью Молдавской Народной республики является Сфатул Цэрий, составленный из представителей всех организованных групп революционной демократии, отдельных народностей и органов местного самоуправления".

Карта Бессарабии, середина XIX века

В Декларации о независимости опровергались слухи, распространявшиеся "врагами республики" о том, что "румыны пришли с целью захвата страны и установления своего господства" и в очередной раз подчеркивалось, что "румынские войска не угрожают независимости, свободе и правам, завоеванным революцией, залог этого — заявления Франции, Англии и Америки, а также уполномоченных Румынии". Выступивший с приветствием по случаю годовщины объединения Дунайских княжеств французский генерал Вуильмен заверил, что "под защитой порядка, обеспечиваемого румынскими войсками, и при гарантии союзников Молдавская республика может восстановить свою правильную жизнь". Поверив, по-видимому, этим обещаниям, члены Сфатул Цэрий проголосовали за провозглашение независимости Молдавской республики.

Кишинев, начало XIX века. Женская Гимназия №2. Сегодня в здании расположен Национальный художественный музей

Впрочем, ни одно государство мира не признавало независимость Молдавской республики. Показательный случай по этому поводу произошел в феврале 1918 года. Австро-германские войска в ходе наступления на Украине оккупировали северные районы Бессарабии. Против действий австро-венгерского командования выступило правительство самопровозглашенной независимой Молдавской республики. 13 февраля (26 февраля по новом стилю) председатель Совета генеральных директоров Д. Чугуряну и председатель Сфатул Цэрий И. Пеливан направили по радио австрийскому правительству ноту, в которой говорилось, что "правительство независимой Молдавской республики", образованной в границах бывшей Бессарабии, выражает "решительный протест" правительству Австро-Венгрии в связи с "нарушением ее суверенных прав" и требует "немедленного отзыва австрийских войск с территории независимой Молдавской республики".

© Photo : Коллекция (архив): Юрий Швец Кишинев на начале XX века

Сообщая содержание этой телеграммы австрийскому дипломату, графу О. Чернину, начальник отдела МИД Австро-Венгрии барон Мюллер уточнял, что цель операции по захвату северных районов Бессарабии заключалась в "обеспечении безопасности Черновиц и создании удобной с военной точки зрения границы", при этом всем остальным пришлось бы считаться со свершившимся фактом. Мюллер предлагал не отвечать на телеграмму, так как "Молдавская республика официально неизвестна", то есть не признана странами.

Спустя чуть больше месяца после провозглашения независимости, Молдавская республика была ликвидирована теми же людьми, которые совсем недавно настаивали на провозглашении независимости Молдавской республики, заявляя, что никакого сговора с Румынией не было. Но, как выяснилось впоследствии, руководство Сфатул Цэрий вело двойную игру.

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