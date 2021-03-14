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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Врач: что важно знать тем, кто хочет сделать прививку от COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210314/33977784/vrach-chto-vazhno-znat-tem-kto-khochet-sdelat-privivku-ot-covid-19.html

Специалисты говорят, что молдавские медицинские власти должны проявлять бдительность при применении вакцины против COVID-19 от нескольких производителей.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Эпидемиолог Анжела Параскив предупреждает граждан, что комбинировать препараты в процессе вакцинации нецелесообразно. В настоящее время все еще проводятся клинические испытания для объединения в процессе вакцинации двух доз вакцин AstraZeneca и "Спутник V".

Шприц и ампула на фоне логотипа AstraZeneca.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Использование вакцины AstraZeneca приостановлено в нескольких странах ЕС

Параскив предупреждает, что если вам ввели первую дозу определенного типа вакцины против COVID-19, то вторая доза должна быть такой же.

Комбинировать вакцины пока не рекомендуется, поскольку до сих пор нет результатов клинических испытаний, свидетельствующих о том, что использование двух препаратов приведет к положительному эффекту.

"И здесь нам нужно будет внимательно относиться к партиям вакцин, которые получает Молдова, чтобы избежать их сочетания и возможных нежелательных реакций у пациентов в процессе иммунизации ", – отметила эксперт.

На сегодняшний день в Молдове введено более 10 000 доз вакцины, в основном медицинским работникам. Правительство решило выделить 60 миллионов леев на закупку препаратов для иммунизации.

Исполнительная власть планирует начать переговоры с производителями всех четырех вакцин, зарегистрированных в Национальном агентстве по лекарственным средствам: AstraZeneca (Южная Корея), AstraZeneca (Индия), Pfizer и "Спутник V".

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