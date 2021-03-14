Врач: что важно знать тем, кто хочет сделать прививку от COVID-19

Специалисты говорят, что молдавские медицинские власти должны проявлять бдительность при применении вакцины против COVID-19 от нескольких производителей.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Эпидемиолог Анжела Параскив предупреждает граждан, что комбинировать препараты в процессе вакцинации нецелесообразно. В настоящее время все еще проводятся клинические испытания для объединения в процессе вакцинации двух доз вакцин AstraZeneca и "Спутник V".

Параскив предупреждает, что если вам ввели первую дозу определенного типа вакцины против COVID-19, то вторая доза должна быть такой же.

Комбинировать вакцины пока не рекомендуется, поскольку до сих пор нет результатов клинических испытаний, свидетельствующих о том, что использование двух препаратов приведет к положительному эффекту.

"И здесь нам нужно будет внимательно относиться к партиям вакцин, которые получает Молдова, чтобы избежать их сочетания и возможных нежелательных реакций у пациентов в процессе иммунизации ", – отметила эксперт.

На сегодняшний день в Молдове введено более 10 000 доз вакцины, в основном медицинским работникам. Правительство решило выделить 60 миллионов леев на закупку препаратов для иммунизации.

Исполнительная власть планирует начать переговоры с производителями всех четырех вакцин, зарегистрированных в Национальном агентстве по лекарственным средствам: AstraZeneca (Южная Корея), AstraZeneca (Индия), Pfizer и "Спутник V".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova