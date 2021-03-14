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Люди и общественный транспорт

Опубликован новый список противоэпидемиологических ограничений для жителей Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210314/33978515/spisok-protivo-epidemiologicheskikh-ogranicheniy-dlya-zhiteley-kishineva.html

В Кишиневе сохраняется масочный режим, продолжают работать детские сады, транспорт, возобновляются ежедневные занятия для школьников начальных и выпускных классов.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Территориальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева приняла постановление об изменении противоэпидемиологических мер. Решение опубликовано на сайте столичной мэрии.

Полный список новых противоэпидемиологических правил в Кишиневе:

  • В Кишиневе сохраняется масочный режим. Ношение масок остается обязательным во всех общественных местах, включая улицы и общественный транспорт.
  • Органы общественного порядка должны обеспечить соблюдение санитарных мер.
  • Руководители предприятий и учреждений должны обеспечить особый режим работы. На рабочих местах должны находиться исключительно те сотрудники, которые не могут выполнять служебные обязанности удаленно, и при этом необходимы для функционирования учреждения.
  • Для сотрудников, деятельность которых не требует обязательного посещения места работы, должны быть обеспечены условия для удаленной работы.
  • Детские сады продолжают работать в обычном режиме.
  • С 16 марта возобновляется учебный процесс: ежедневные занятия с физическим присутствием школьников начальных классов, ежедневные занятия с физическим присутствием учеников выпускных классов, с 5 по 8 и 10, 11 классы – дистанционное обучение, внеклассная деятельность с участием не более 15 учеников в группе.
  • С 16 марта возобновляется деятельность молодежных центров с присутствием не более 20 человек. 
  • Людям, получающим горячие обеды в социальных столовых, будут передаваться продуктовые пакеты. 

Напоминаем, что в последнее время количество заражений новым коронавирусом увеличилось. В субботу профильное министерство сообщило об еще 1801 подтвержденном случае. Таким образом, с начала пандемии количество инфицированных составило 203 710.

К сожалению, количество смертей, вызванных осложнениями от коронавируса, также увеличилось – в субботу оно достигло 36 случаев. Число пациентов, погибших от COVID-19, составляет 4294 за год пандемии.

По итогам заседания Высшего совета безопасности, прошедшего в субботу, 13 марта, было рекомендовано ввести чрезвычайное положение на две недели на территории всей страны и предпринять ряд мер неотложного характера.

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