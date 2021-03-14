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Моника Бабук Monica Babuc

Демпартия предлагает объявить национальный траур 15 марта – в чем причина?

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210314/33982278/dempartiya-predlagaet-obyavit-natsionalnyy-traur-15-marta-v-chem-prichina.html

Бывшая вице-спикер парламента, депутат Демократической партии Моника Бабук предлагает объявить 15 марта общенациональный траур.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Траурными мероприятиями предлагается почтить память писателя и публициста Николае Дабижы, скончавшегося 12 марта от коронавируса. Ссылка на онлайн-петицию с таким предложением опубликована на странице депутата в Facebook.

"Ситуация с пандемией накладывает на нас некоторые ограничения и мы должны их строго соблюдать! Но почетный караул, государственный флаг на похоронах, спуск флагов во всех населенных пунктах страны абсолютно необходимы и являются нашим маленьким знаком признательности и вечной памяти, которые мы можем предложить покойному Николае Дабиже", – пишет Бабук в соцсети.

Петиция обращена к президенту Республики Молдова Майе Санду, председателю парламента Республики Молдова Зинаиде Гречаной, исполняющему обязанности премьер-министра Аурелиу Чокою.

Молдавский поэт Николае Дабижа ушел из жизни 12 марта. Он был госпитализирован в реанимацию больницы скорой помощи из-за осложнений, вызванных COVID-19. Дабиже было 72 года. 

Николае Дабижа дебютировал в литературе со сборником "Третий глаз" (1975), в том же году он окончил Кишиневский государственный университет.

В 1972-1975 годах работал редактором на Национальном телевидении, с 1975 по 1984 год был заведующим отделом литературы журнала "Нистру", затем в 1984-1986 годах работал главным редактором журнала творческой молодежи "Оризонтул", а с 1986 года по настоящее время был главным редактором еженедельника "Литература и искусство".

Также он был членом Союза писателей и журналистов Республики Молдова. Активно сотрудничал с киностудией "Молдова-фильм" в качестве сценариста и переводчика для дубляжа фильмов.

Дабижа был почетным членом Румынской академии, членом-корреспондентом Академии наук Молдовы, кавалером Ордена Республики (1995) и Ордена Почета (2009).

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