Майя Санду объявила 15 марта днем национального траура

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду подписала в воскресенье указ, согласно которому день 15 марта 2021 года, когда состоятся похороны писателя Николае Дабижи, объявлен днем ​​национального траура по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Национальный траур установлен в знак глубокой печали, вызванной уходом в вечность известного писателя, ведущего сторонника национального движения возрождения, подписавшего Декларацию независимости Республики Молдова, академика и историка литературы", – говорится в указе Санду.

Согласно указу президента, в понедельник по всей стране будут спущены государственные флаги, а в 12.00, чтобы почтить память поэта, будет проведена минута молчания. Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире Телерадио-Молдова.

При этом государственным органам, предприятиям и организациям рекомендуется отказаться от проведения массовых развлечений 15 марта 2021 года, а редакциям газет, радио- и телестанций учесть специфику этого дня при редактировании и публикации программ.

Напомним, бывший вице-спикер парламента, депутат Демократической партии Моника Бабук ранее объявила сбор подписей в пользу объявления 15 марта днем общенационального траура.

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