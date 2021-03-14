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Резиденция президента РМ

Майя Санду объявила 15 марта днем национального траура

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210314/33982558/sandu-obyavila-15-marta-dnem-natsionalnogo-traura.html

Национальный траур установлен в знак глубокой печали, вызванной уходом известного писателя, ведущего сторонника национального движения возрождения Николае Дабижи.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду подписала в воскресенье указ, согласно которому день 15 марта 2021 года, когда состоятся похороны писателя Николае Дабижи, объявлен днем ​​национального траура по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

"Национальный траур установлен в знак глубокой печали, вызванной уходом в вечность известного писателя, ведущего сторонника национального движения возрождения, подписавшего Декларацию независимости Республики Молдова, академика и историка литературы", – говорится в указе Санду.

Согласно указу президента, в понедельник по всей стране будут спущены государственные флаги, а в 12.00, чтобы почтить память поэта, будет проведена минута молчания. Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире Телерадио-Молдова.

При этом государственным органам, предприятиям и организациям рекомендуется отказаться от проведения массовых развлечений 15 марта 2021 года, а редакциям газет, радио- и телестанций учесть специфику этого дня при редактировании и публикации программ.

Напомним, бывший вице-спикер парламента, депутат Демократической партии Моника Бабук ранее объявила сбор подписей в пользу объявления 15 марта днем общенационального траура.

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