Незаконная продажа весенних цветов: что говорят экологи

Эколог Анатолий Прохницкий обеспокоен постоянным сокращением количества видов цветов в нашей стране. Он дал несколько рекомендаций горожанам, продающим и покупающим цветы ранней весной.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. В интервью Sputnik Moldova эколог Анатолий Прохницкий отметил, что все большему количество видов растений в Молдове угрожает опасность исчезновения. Это связано с индустриализацией, а также с действиями людей, намеренно уничтожающих природные богатства.

"Несмотря на закон, люди собирают весенние растения, такие как фиалки, водяные лилии, из-за чего они в природе встречаются все реже и реже. Скоро мы увидим эти цветы только в ботанических садах. Но ведь те, кто продает цветы ранней весной могут найти другие источники существования. Здесь еще речь идет о культуре. Этим вопросом занимаются специализированные учреждения, а общество остается равнодушным и даже потакает этим действиям", - сказал Прохницкий.

В этом контексте эколог призвал граждан воздерживаться от покупки редких видов растений, а торговцам следует знать, что они могут получить серьезные штрафы.

Согласно законодательству сбор и продажа растений, занесенных в Красную книгу, влечет наложение штрафа до 3000 леев.

Штраф за ущерб, нанесенный окружающей среде в результате сбора и продажи видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Молдова, составляет от 75 до 125 леев за образец.

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