19:40 14 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.20
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.64
Поиск
Анатолий Прохницкий

Незаконная продажа весенних цветов: что говорят экологи

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
2 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/02/08/33537808.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210314/33983177/nezakonnaya-prodazha-vesennikh-tsvetov-chto-govoryat-ekologi.html

Эколог Анатолий Прохницкий обеспокоен постоянным сокращением количества видов цветов в нашей стране. Он дал несколько рекомендаций горожанам, продающим и покупающим цветы ранней весной.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. В интервью Sputnik Moldova эколог Анатолий Прохницкий отметил, что все большему количество видов растений в Молдове угрожает опасность исчезновения. Это связано с индустриализацией, а также с действиями людей, намеренно уничтожающих природные богатства.

"Несмотря на закон, люди собирают весенние растения, такие как фиалки, водяные лилии, из-за чего они в природе встречаются все реже и реже. Скоро мы увидим эти цветы только в ботанических садах. Но ведь те, кто продает цветы ранней весной могут найти другие источники существования. Здесь еще речь идет о культуре. Этим вопросом занимаются специализированные учреждения, а общество остается равнодушным и даже потакает этим действиям", - сказал  Прохницкий.

Цветочный бум в Кишиневе: мужчины готовятся к 8 марта
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Цветочный бум в Кишиневе: мужчины готовятся к 8 марта
В этом контексте эколог призвал граждан воздерживаться от покупки редких видов растений, а торговцам следует знать, что они могут получить серьезные штрафы.

Согласно законодательству сбор и продажа растений, занесенных в Красную книгу, влечет наложение штрафа до 3000 леев.

Штраф за ущерб, нанесенный окружающей среде в результате сбора и продажи видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Молдова, составляет от 75 до 125 леев за образец.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Гараба: в Молдове есть проблема - пластик убивает экологию страны
Как советская "авоська" спасет молдавскую экологию


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: от страшного до смешного – самые яркие кадры минувшей недели
Художник с неограниченными возможностями
Видео: художник с неограниченными возможностями
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться