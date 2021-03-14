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В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса

Сколько человек вакцинировано в Молдове

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210314/33983757/skolko-chelovek-vaktsinirovano-v-moldove.html

В Кишиневе со второго марта началась вакцинация персонала официальных учреждений медико-санитарной помощи.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. В Республике Молдова к вечеру 14 марта вакцинировано 12 754 человека. Об этом сообщает министерство здравоохранения. На данный момент вакцины получают сотрудники системы здравоохранения.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Вакцинация
© Sputnik / Георгий Зимарев
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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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