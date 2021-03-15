В Молдове день национального траура в связи со смертью писателя Николае Дабижи

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. В Молдове объявлен национальный траур в связи с похоронами писателя Николае Дабижи. Соответствующий указ подписала президент Майя Санду днем ранее. Sputnik Молдова публикует биографию писателя.

Согласно указу президента, в понедельник по всей стране будут приспущены государственные флаги, а в 12.00, чтобы почтить память поэта, будет проведена минута молчания. Церемонию похорон будет транслировать в прямом эфире Телерадио-Молдова.

При этом государственным органам, предприятиям и организациям рекомендуется отказаться от проведения массовых развлечений 15 марта 2021 года, а редакциям газет, радио- и телестанций учесть специфику этого дня при редактировании и публикации программ.

Биография

Николае Дабижа родился в селе Кодрень Чимишлийского района 15 июля 1948 года.

В 1966 году он был зачислен на факультет журналистики Кишиневского государственного университета (КГУ). На третьем курсе его отчислили "за прорумынскую и антисоветскую деятельность", через год, в 1970 году, восстановили на филологическом факультете. Был членом КПСС.

Николае Дабижа дебютировал в литературе со сборником "Третий глаз" (1975), в том же году он окончил КГУ.

В 1972-1975 годах работал редактором на Национальном телевидении, с 1975 по 1984 год был заведующим отделом литературы журнала "Нистру", затем в 1984-1986 годах работал главным редактором журнала творческой молодежи "Оризонтул", а с 1986 года по настоящее время был главным редактором еженедельника "Литература и искусство".

Также он был членом Союза писателей и журналистов Республики Молдова. Активно сотрудничал с киностудией "Молдова-фильм" в качестве сценариста и переводчика для дубляжа фильмов.

Дабижа был почетным членом Румынской академии, членом-корреспондентом Академии наук Молдовы, кавалером Ордена Республики (1995) и Ордена Почета (2009).

Николае Дабижа автор более 80 томов стихов, эссе и публицистики (некоторые переведены и изданы в США, Бразилии, Франции, Италии, Российской Федерации и др.)

Политическая деятельность

В 1988 году Николае Дабижа был членом Инициативной группы по созданию Народного фронта Молдовы и членом Совета Народного фронта. В период с 1989 по 1991 был депутатом Верховного Совета Молдавской ССР, депутатом парламента Республики Молдова в 1990–1994 и 1998–2001 годах.

В 1993-1994 годах он был сопредседателем Конгресса интеллигенции Республики Молдова, а в 1998-2001 годах – представителем парламента Республики Молдова в Парламентской ассамблее стран Черноморского бассейна. Он стал вице-президентом Партии демократических сил в 1994 году, а затем Социал-либеральной партии до 2002 года. В 2005 году он был избран президентом Демократического форума румын в Молдове, неправительственной культурной организации. С 2016 года он также является президентом движения "Сфатул Цэрий-2″, неправительственной ассоциации, целью которой является объединение Молдовы и Румынии.

Большой резонанс в обществе вызвала серия публикаций Дабижы Rusoaicele (Русские женщины) 1996 года, в которых автор пытался доказать неполноценность смешанных межнациональных браков.

Публикации редактора Literatura si arta были подвергнуты критике в международных структурах. В Совете Европы идеи Дабижы были названы ксенофобскими и разжигающими межнациональную рознь. Скандальные публикации попали в поле зрения Европейской комиссии по противодействию расизму и дискриминации.

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