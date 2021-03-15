Демократы хотят локдаун с четкими правилами: что заявил Филип

КИШИНЕВ, 15 март - Sputnik. Председатель Демократической партии Павел Филип заявил, что их политическое формирование против открытия школ с 16 марта и предложил на заседании Высшего совета безопасности несколько срочных мер для управления пандемией.
По словам Филипа, ситуация усугубляется еще и тем, что в стране нет действующего правительства, а министерство здравоохранения возглавляет всего один госсекретарь.
В сложившейся ситуации ДПМ выступила со следующими предложениями:
- Локдаун с четкими ограничениями и правилами;© Sputnik / Mihai Caraus
- Привлечение полиции и армии для обеспечения соблюдения этих мер;
- Мораторий на ненужные расходы, кроме необходимых (пенсии и зарплаты);
- Помощь людям и бизнесу;
- Стратегия вакцинации и онлайн-платформа для программирования населения;
- Увеличение возможностей тестирования (на данный момент не хватает порядка 40% медицинских работников);
- Участие волонтеров.
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Филип призвал политиков отказаться от политических споров, взять на себя ответственность за ситуацию в стране и вместе искать решения, чтобы выйти из кризиса.
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