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Павел Филип

Демократы хотят локдаун с четкими правилами: что заявил Филип

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (174)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210315/33985528/demokraty-khotyat-lokdaun-s-chetkimi-pravilami-chto-zayavil-filip.html

Лидер демократов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Молдове намного хуже, чем он ее себе представлял до заседания Высшего совета безопасности.

КИШИНЕВ, 15 март - Sputnik. Председатель Демократической партии Павел Филип заявил, что их политическое формирование против открытия школ с 16 марта и предложил на заседании Высшего совета безопасности несколько срочных мер для управления пандемией.

По словам Филипа, ситуация усугубляется еще и тем, что в стране нет действующего правительства, а министерство здравоохранения возглавляет всего один госсекретарь.

В сложившейся ситуации ДПМ выступила со следующими предложениями:

  • Локдаун с четкими ограничениями и правилами;
    Люди и общественный транспорт
    © Sputnik / Mihai Caraus
    Полный список противоэпидемиологических ограничений для жителей Кишинева
  • Привлечение полиции и армии для обеспечения соблюдения этих мер;
  • Мораторий на ненужные расходы, кроме необходимых (пенсии и зарплаты);
  • Помощь людям и бизнесу;
  • Стратегия вакцинации и онлайн-платформа для программирования населения;
  • Увеличение возможностей тестирования (на данный момент не хватает порядка 40% медицинских работников);
  • Участие волонтеров.

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Филип призвал политиков отказаться от политических споров, взять на себя ответственность за ситуацию в стране и вместе искать решения, чтобы выйти из кризиса.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (174)

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