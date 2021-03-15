Демократы хотят локдаун с четкими правилами: что заявил Филип

Лидер демократов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Молдове намного хуже, чем он ее себе представлял до заседания Высшего совета безопасности.

КИШИНЕВ, 15 март - Sputnik. Председатель Демократической партии Павел Филип заявил, что их политическое формирование против открытия школ с 16 марта и предложил на заседании Высшего совета безопасности несколько срочных мер для управления пандемией.

По словам Филипа, ситуация усугубляется еще и тем, что в стране нет действующего правительства, а министерство здравоохранения возглавляет всего один госсекретарь.

В сложившейся ситуации ДПМ выступила со следующими предложениями:

Локдаун с четкими ограничениями и правилами; © Sputnik / Mihai Caraus Полный список противоэпидемиологических ограничений для жителей Кишинева

Привлечение полиции и армии для обеспечения соблюдения этих мер;

Мораторий на ненужные расходы, кроме необходимых (пенсии и зарплаты);

Помощь людям и бизнесу;

Стратегия вакцинации и онлайн-платформа для программирования населения;

Увеличение возможностей тестирования (на данный момент не хватает порядка 40% медицинских работников);

Участие волонтеров.

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Филип призвал политиков отказаться от политических споров, взять на себя ответственность за ситуацию в стране и вместе искать решения, чтобы выйти из кризиса.

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