Чебан рассказал, сколько стоит вылечиться от COVID-19

Столичный градоначальник объявил, сколько денег уходит на лечение пациентов с COVID-19. Дороже всего обходится лечение тяжелой формы с госпитализацией.

КИШИНЕВ, 15 марта - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан сообщил, что лечение пациентов с COVID-19 стоит в среднем от 24 тысяч до 74 тысяч леев. Эти данные он представил в понедельник во время еженедельного заседания муниципальных служб.

"В муниципальных медицинских учреждениях оборудовано 1700 коек. Система здравоохранения пока выдерживает, но врачи и медсестры на пределе. В муниципальных больницах за год пандемии мы практически утроили количество коек. Стоимость лечения составляет от 24 тысяч леев для пациентов в среднем состоянии и порядка 74 тысяч леев для тех, кто в тяжелом", - заявил Чебан.

По его словам, сложная эпидемиологическая ситуация сейчас и в стенах самой примэрии: в некоторых управлениях и секциях заразились коронавирусом половина или практически весь коллектив.

В связи с этим, как уточнил Чебан, все сотрудники столичной администрации должны больше работать удаленно, а в кабинеты приходить лишь по срочным делам. Также все собрания должны проводиться онлайн.

Помимо этого, некоторое время будет ограничен доступ посетителей в здание городского управления.

Чебан добавил, что страна фактически накрыта третьей волной заражений коронавирусом, как это происходит в центральной и западной Европе, а соседняя Украина находится в топ-3 по количеству новых случаев инфицирования. Также Чебан напомнил, что уже подтверждено наличие в Молдове британского штамма COVID-19, а возможно и другого нового, свойственного нашей стране.

"У нас есть подтверждение наличия в Молдове британского штамма COVID-19. Этим и объясняется рост числа новых случаев заболевания. Специалисты говорят, что Молдова переживает новую волну пандемии, и что в нашей стране есть уже свой, молдавский штамм COVID-19. Подчеркиваю, так говорят медики", – добавил примар. © Sputnik / Mihai Caraus Врач: что важно знать тем, кто хочет сделать прививку от COVID-19

Как рассказала в ходе заседания глава Управления соцпомощи и здравоохранения Татьяна Бучарски, в Молдове на национальном уровне зарегистрировано более 204 тысяч заражений, в Кишиневе – свыше 89 тысяч. В столице вылечились более 67 тысяч пациентов, смертей – 1370.

К 14 марта из общего количества медперсонала больниц (3503) вакцинированы 41,1%. В других медучреждениях из 4473 сотрудников привиты 12,2%.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября прошлого года в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

В Молдове могут ввести ЧП, что сейчас происходит в главном COVID-госпитале страны>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разделен на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova