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Зинаида Гречаная и Аурелиу Чокой

Гречаная и Чокой обсудили введение в Молдове более жестких ограничений

© Photo : PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (178)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210315/33986918/greceanaia-i-ciocoi-obsudili-vvedenie-v-moldove-bolee-zhestkikh-ogranicheniy.html

Глава парламента и временный премьер допускают введение в Молдове более жестких ограничений, но не полный локдаун. Также власти ищут пути для смягчения негативного влияния запретов на социальную и экономическую жизнь страны.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная и исполняющий обязанности премьер-министра страны Аурелиу Чокой обсудили в понедельник ужесточение действующих в стране из-за коронавируса ограничений, но без введения полного локдауна. Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа.

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Уточняется, что Гречаная и Чокой обговорили ситуацию в экономической и социальной сферах.

Также они обменялись мнениями о возможном ужесточении ограничений, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. В то же время стороны обговорили меры, которые позволят смягчить воздействие пандемии на бизнес и национальную экономику.

Напомним, что 13 марта состоялось заседание Высшего совета безопасности. По его итогам президент Майя Санду рекомендовала правительству и парламенту объявить в Молдове локдаун на две недели.

С полным списком рекомендаций ВСБ можно ознакомиться по ссылке. 

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разделен на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (178)

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