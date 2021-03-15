Гречаная и Чокой обсудили введение в Молдове более жестких ограничений

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная и исполняющий обязанности премьер-министра страны Аурелиу Чокой обсудили в понедельник ужесточение действующих в стране из-за коронавируса ограничений, но без введения полного локдауна. Об этом сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа.
Также они обменялись мнениями о возможном ужесточении ограничений, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. В то же время стороны обговорили меры, которые позволят смягчить воздействие пандемии на бизнес и национальную экономику.
Напомним, что 13 марта состоялось заседание Высшего совета безопасности. По его итогам президент Майя Санду рекомендовала правительству и парламенту объявить в Молдове локдаун на две недели.
С полным списком рекомендаций ВСБ можно ознакомиться по ссылке.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разделен на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.
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