Главный вуз Приднестровья переходит на удаленное обучение

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Приднестровский лидер Вадим Красносельский поддержал инициативу ректора ПГУ Степана Берила о переводе учащихся вуза на дистанционный формат обучения на две недели, начиная с 15 марта, говорится в сообщении МВД региона, опубликованном в понедельник.

Уточняется, что на заседании Оперштаба Приднестровья обсудили динамику роста заболеваемости среди преподавательского состава и студентов Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко. На сегодняшний день в вузе на очной и заочной формах обучаются около 10 тысяч человек.

"Если в начале марта в ПГУ было всего 26 заболевших COVID-19, то по итогам первой декады месяца их стало 42. Большинство – студенты. Возросло и количество тех, кому была предписана самоизоляция. На карантин только в марте ушли более 5% преподавателей и студентов, обучающихся очно", – уточнили в ведомстве.

Таким образом, ректор ПГУ имени Т.Г. Шевченко Степан Берил обратился в приднестровский Оперштаб с предложением перевести студентов на удаленное обучение на две недели, начиная с понедельника.

"Это позволит временно разобщить студенческие и преподавательские коллективы ПГУ. Очно продолжат заниматься только выпускные курсы", – говорится в сообщении.

По информации, озвученной на заседании Оперштаба, на данный момент носителями COVID-19 являются 2845 приднестровцев. 1305 из них проходят лечение на дому, 1478 – в инфекционных стационарах (в течение четырех дней в связи с ухудшением состояния здоровья с домашнего на госпитальное лечение переведены 67 человек). Загруженность сети инфекционных больниц за несколько дней возросла с 63% до 88%.

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