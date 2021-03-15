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Ждите проверок: Чебан обещает жестко штрафовать нарушителей

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (178)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210315/33987636/ozhidayutsya-reydy-ceban-obeschaet-shtrafovat-narushiteley.html

Примар Кишинева сообщил о запланированных рейдах полиции по рынкам, ресторанам и кафе в столице. Чебан обещает штрафовать нарушителей ограничений в период пандемии, вплоть до лишения права на осуществление экономической деятельности.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Предпринимателей, не соблюдающих меры по предотвращению распространения COVID-19, будут штрафовать. Полиция проведет рейды на рынках, в магазинах, ресторанах и кафе. Об этом сообщил в понедельник примар Кишинева Ион Чебан.

По его мнению, все ограничительные меры необходимы для эффективного управления ситуацией.

Чебан возмутился, что несмотря на запрет деятельности ночных клубов и ряда развлекательных заведений, некоторые из них продолжают работать, не учитывая рекомендации властей.

"Считаю, что штрафы должны быть большими, иначе мы не сможем остановить цепочку заражений. В связи с этим я потребовал, чтобы ночные клубы и другие общественные места были проверены полицией, а те, кто не выполняют решения чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева, были оштрафованы, включая лишение права на осуществление деятельности. Я очень надеюсь, что не будет двойных стандартов, которые были раньше", – подчеркнул Чебан.

Больничный коридор. Архивное фото
© Sputnik / Mihai Caraus
Чебан рассказал, сколько стоит вылечиться от COVID-19
По его словам, все граждане, включая тех, кто находится на карантине, должны соблюдать правила и не подвергать опасности других.

Ранее территориальная комиссия ввела следующие меры: повсеместное ношение защитных масок, соблюдение социальной дистанции, отказ от посещения людных мест и массовых мероприятий, дезинфекция рук, поверхностей и пространства.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Зинаида Гречаная и Аурелиу Чокой
© Photo : PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
Гречаная и Чокой обсудили введение в Молдове более жестких ограничений

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разделен на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (178)

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