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Молдавские леи

Обсуждается инициатива о повышении зарплат медперсоналу еще на 40%

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210315/33987916/obsuzhdaetsya-initiativa-o-povyshenii-zarplat-medpersonalu.html

Партия социалистов продолжит прикладывать все усилия для формирования функционального правительства в стране. Пока же в республике продолжается кризис, социалисты выразили намерение разработать проект по повышению зарплат медработникам.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Партия социалистов и их парламентская фракция готовы оказать всю необходимую поддержку стране для выхода из кризиса. Такое заявление сделал председатель ПСРМ Игорь Додон по итогам еженедельного планового совещания политформирования в понедельник.

По его словам, в ходе собрания обсуждалась необходимость разработки конкретного плана действий, который приведет к улучшению ситуации в стране и поможет избежать социально-экономического хаоса.

Додон считает, что один из способов смягчить нынешнее положение дел – продолжать оказывать социальную помощь населению. 

"Говорили о важности разработки фракцией ПСРМ закона об осуществлении третьего этапа повышения заработной платы медперсоналу на 40%", - уточнил лидер социалистов, напомнив, что с 1 сентября 2020 года зарплата медицинских работников увеличилась на 30%, а с 1 января 2021 года еще на 30%.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: тотальный локдаун чрезвычайно опасен
Додон обратил внимание на серьезность ситуации во всех сферах и на недопустимость блокирования экономических и институциональных процессов.

"Тотальный карантин с блокировкой всей экономической деятельности, закрытие рынков и торговых центров может привести к очень серьезным социально-экономическим последствиям. Такое предложение не учитывает мнения граждан и является контрпродуктивным, особенно с учетом начинающихся весенних сельскохозяйственных работ", - добавил политик.

Додон также подчеркнул, что социалисты продолжат прикладывать усилия для формирования функционального правительства, которое "сможет действительно стабилизировать ситуацию, а также обеспечить наиболее полную и быструю вакцинацию граждан".

Напомним, что 13 марта состоялось заседание Высшего совета безопасности. По его итогам президент Майя Санду рекомендовала правительству и парламенту объявить в Молдове локдаун на две недели.

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