Обсуждается инициатива о повышении зарплат медперсоналу еще на 40%

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Партия социалистов и их парламентская фракция готовы оказать всю необходимую поддержку стране для выхода из кризиса. Такое заявление сделал председатель ПСРМ Игорь Додон по итогам еженедельного планового совещания политформирования в понедельник.
По его словам, в ходе собрания обсуждалась необходимость разработки конкретного плана действий, который приведет к улучшению ситуации в стране и поможет избежать социально-экономического хаоса.
Додон считает, что один из способов смягчить нынешнее положение дел – продолжать оказывать социальную помощь населению.
"Говорили о важности разработки фракцией ПСРМ закона об осуществлении третьего этапа повышения заработной платы медперсоналу на 40%", - уточнил лидер социалистов, напомнив, что с 1 сентября 2020 года зарплата медицинских работников увеличилась на 30%, а с 1 января 2021 года еще на 30%.
"Тотальный карантин с блокировкой всей экономической деятельности, закрытие рынков и торговых центров может привести к очень серьезным социально-экономическим последствиям. Такое предложение не учитывает мнения граждан и является контрпродуктивным, особенно с учетом начинающихся весенних сельскохозяйственных работ", - добавил политик.
Додон также подчеркнул, что социалисты продолжат прикладывать усилия для формирования функционального правительства, которое "сможет действительно стабилизировать ситуацию, а также обеспечить наиболее полную и быструю вакцинацию граждан".
Напомним, что 13 марта состоялось заседание Высшего совета безопасности. По его итогам президент Майя Санду рекомендовала правительству и парламенту объявить в Молдове локдаун на две недели.
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