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Школьный класс. Архивное фото

Карантин и самоизоляция: что происходит в учебных заведениях Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (180)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210315/33988257/karantin-i-samoizolyatsiya-chto-proiskhodit-v-uchebnykh-zavedeniyakh-moldovy.html

Министерство образования, культуры и и исследований Молдовы обнародовало последние обновленные данные по эпидемиологической ситуации в дошкольных и среднеобразовательных учреждениях, а также вузах страны.

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. По состоянию на понедельник 51 (3,40%) детский сад и 87 (1,35%) дошкольных групп республики находятся на карантине, сообщили в пресс-службе Минобразования.

Пустая классная комната в школе
© AFP 2020 / ROB ENGELAAR
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Положительный тест на наличие COVID-19 подтвержден у 19 детей (0,01%), а еще 3112 (2,08%) детей пребывают в самоизоляции. У 187 (1,46%) воспитателей подтверждено заражение коронавирусом, на самоизоляцию ушли 224 (1,74%) человека. Из числа вспомогательного персонала на сегодняшний день инфицированы 111 (0,59%) человек, на самоизоляции – 259 (1,39%).

В системе среднего образования республики количество учащихся с положительным результатом на COVID-19 составляет 346 (0,10%), а 1980 (0,59%) учащихся отправлены на самоизоляцию. Заражены коронавирусом 392 (1,46%) учителя, на самоизоляции – 204 (0,76%). Из числа не преподавательского и вспомогательного персонала инфицировано 114 (0,56%) человек, 83 (0,41%) – на самоизоляции.

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В профессионально-технических образовательных учреждениях Молдовы коронавирусом инфицированы 19 студентов, 46 преподавателей и 32 человека из других категорий персонала.

В высших учебных заведениях Молдовы к 15 марта коронавирус подтвердился у 12 студентов и 27 преподавателей (на самоизоляции – семь и шесть человек соответственно).

В министерстве призвали руководителей всех образовательных учреждений неукоснительно соблюдать меры эпидемиологической защиты.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (180)

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Теги:
коронавирус, образование

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