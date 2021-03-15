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Игорь Додон и посол России в республике Олег Васнецов

Додон встретился с послом РФ: когда в Молдову поступит вакцина "Спутник V"

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (180)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210315/33989224/dodon-vstretilsya-s-poslom-rf-kogda-v-moldovu-postupit-vaktsina-sputnik-v.html

В ходе встречи Игоря Додона и Олега Васнецова обсуждалось решение правительства Молдовы выделить финансовые средства на закупку вакцин от коронавируса, среди препаратов должен быть и "Спутник V".

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. Председатель Партии социалистов Игорь Додон провел в понедельник рабочую встречу с послом России в Молдове Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития двусторонних отношений, текущую политическую повестку в нашей стране.

Особое внимание посол и лидер социалистов уделили решению правительства Молдовы выделить финансовые средства на закупку вакцин от коронавируса. 

"Среди вакцин должна быть и российская "Спутник V", ведь ее давно ждут жители Молдовы. В связи с этим подчеркнул необходимость ускорения всех формальных процедур для начала вакцинации населения", - уточнил Додон. 

Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Отметим, что 12 марта парламент Молдовы утвердил сразу в двух чтениях закон, который упрощает процедуру государственных закупок вакцины от COVID-19. За это решение проголосовали 68 депутатов.

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Вакцина "Спутник V"

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в настоящее время занимает второе место в мире по числу согласовавших ее применение государств (45), первое — у AstraZeneca (49). Это Россия, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстан, Узбекистан, Габон, Сан-Марино, Гана, Сирия, Киргизия, Гайана, Египет, Гондурас, Гватемала, Молдавия, Словакия, Ангола, Джибути, Республика Конго, Шри-Ланка, Лаос и Ирак.

Общая численность населения этих стран превышает 1,2 миллиарда человек.

Шприцы на фоне логотипа Спутник V.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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В свою очередь, Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторной комбинированной вакцины для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (180)

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