Почему COVID-19 не отступает: о чем предупреждают эксперты

В последнее время число новых случаев коронавируса и летальных исходов в Молдове растет. Каковы причины такой динамики, рассказали в комментарии Sputnik эксперты в области здравоохранения.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Год назад, после начала пандемии, общество даже не могло подумать, что может оказаться в настолько критическом положении. И улучшений все еще не наблюдается, а число новых заражений COVID-19 стремительно растет. Ежедневно в Молдове регистрируется свыше 1500 случаев инфицирования коронавирусом, а более 20 человек умирают от осложнений, вызванных COVID-19.

Эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук в комментарии радиостудии Sputnik Молдова отметила, что эпидемиологи и медицинские специалисты предрекали такой сценарий для февраля-марта 2021 года, в глубине души надеясь, что эти прогнозы не сбудутся.

"Это предсказуемый эпидемиологический процесс. Было озвучено много мнений о том, что у нас будет такая волна в феврале-марте. Это агрессивный и заразный вирус… Люди теряют бдительность, поэтому эти прогнозы и сбылись", – пояснила эксперт.

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Одна из основных причин негативной статистики – мутации вируса, считает доктор в области медицинских наук, председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко. Таким образом, пояснила специалист, динамика болезни существенно изменилась. Если в начале пандемии регистрировалось больше легких форм, то сейчас у многих людей проявляются более тяжелые формы заболевания, в том числе у молодежи.

"Из-за мутаций вирус проявляется более агрессивно", – отметила Ревенко в комментарии радиостудии Sputnik.

По ее словам, введение жестких ограничений на срок не менее двух недель замедлит передачу вируса среди населения.

"Выступила бы за строгий локдаун, как это было в марте прошлого года, – все должны оставаться дома, торговые центры и рестораны должны быть закрыты, общественный транспорт приостановлен. Эффект был виден сразу", – отметила собеседница.

Как пояснила специалист, в сравнении с гриппом мутации коронавируса происходят медленнее. Поэтому единственная надежда остается на то, что вакцина от COVID-19 остановит передачу вируса среди населения. В противном случае риск распространения нескольких штаммов достаточно высок.

Алла Токарчук считает, что во всей этой тревожной ситуации отрадно то, что процесс вакцинации в Молдове уже начался. Как отметила специалист, иммунизация – это луч надежды для всего мира, и люди должны понимать необходимость и важность вакцинации в эти трудные времена.

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Ранее территориальные комиссии общественного здоровья в нескольких районах объявили "красный код" эпидопасности в связи с COVID-19, после того как констатировали, что в последнее время ситуация с пандемией значительно ухудшилась. Речь идет о Чимишлийском, Дрокиевском, Хынчештском, Окницком и Резинском районах. В столице все места в больницах заняты.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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