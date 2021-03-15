Ответ Минздрава: есть ли в Молдове британский штамм COVID-19

На данный момент у лабораторий Национального агентства общественного здоровья нет необходимого оборудования для выявления нового штамма коронавируса, поэтому образцы анализов отправляют на изучение в Берлин.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Лаборатория Национального агентства общественного здоровья получила результаты первых 10 образцов анализов, направленных в одну из лабораторий Берлина. Согласно поступившим результатам, британский штамм не был подтвержден. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского Минздрава.

Там отметили, что Нацагентство общественного здоровья направило еще 20 других образцов анализов на рассмотрение в ту же лабораторию.

В Минздраве отметили, что в настоящее время тесты на обнаружение новых штаммов проводятся частной лабораторией, у которой для этого есть специальные комплекты. Однако Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать метод секвенирования. Представители министерства провели заседание со специалистами частной лаборатории, по результатам чего было принято решение о передаче нескольких образцов анализов в одну из лабораторий Берлина для подтверждения достоверности исследований.

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"На данный момент у лабораторий Национального агентства общественного здоровья нет необходимого оборудования для выявления нового штамма. Минздрав попросил поддержки у ВОЗ для оснащения лаборатории Нацагентства общественного здоровья, чтобы проводить методом секвенирования обнаружение других штаммов вируса SARs Cov-2", – отметили в Минздраве.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разделен на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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