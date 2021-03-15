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Кот под зонтом

"Желтый код" в Молдове: синоптики предупреждают о дождях и снеге

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210315/33990637/zheltyy-kod-v-moldove-sinoptiki-preduprezhdayut-o-dozhdyakh-i-snege.html

В Молдову приходят дожди и мокрый снег: синоптики предупреждают об усилении ветра и налипании мокрого снега.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями.

"В связи с приходом южного циклона на территорию Молдовы в период с 16 по 18 марта ожидается выпадение осадков, преимущественно в виде дождя, постепенно с переходом в мокрый снег (15-49 литров на квадратный метр). Временами будет усиливаться северо-восточный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду. 17 и 18 марта местами ожидается налипание мокрого снега", – сказано в сообщении Госгидрометео.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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