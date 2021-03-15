В правительстве Молдовы утвердили кадровые перестановки

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Члены временного кабинета министров утвердили на заседании в понедельник ряд кадровых перестановок.

В частности, на посты госсекратарей Минздрава назначены с 16 марта Игорь Куров и Василий Кушка.

По словам и. о. главы Министерства здравоохранения Татьяны Затык, у Игоря Курова богатый опыт работы в области оказания медицинской помощи в больничных условиях.

"Это врач скорой помощи. У него богатый опыт работы в области санитарного менеджмента. На протяжении 15 лет работал на различных руководящих постах в рамках Института скорой помощи", – сказал Затык.

По ее словам, Куров окончил Госуниверситет медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану и Международный институт менеджмента.

"На данный момент он напрямую задействован в предоставлении медпомощи пациентам c COVID-19, а также координирует процессы лечения, госпитализации. Это позволит Игорю Курову быстро войти в управление пандемией COVID-19 на уровне республики", – подчеркнула Затык.

Как отметила и. о. главы Минздрава, Денис Чернеля начал работать в министерстве в качестве консультанта управления общественного здравоохранения сразу после резидентуры, а затем трудился в качестве замглавы Центра общественного здоровья Кишинева и вице-директора столичной больницы "Святой Троицы".

"Начиная с мая 2020 года он руководит центром COVID-19 в Кишиневе. Он проявил себя как менеджер и профессионал высокого уровня... Окончил Госуниверситет медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану, а также Международный независимый университет Молдовы, Академию публичного администрирования и Школу менеджмента в сфере здравоохранения", – отметила Затык.

Василий Кушка, по словам и. о. главы министерства, – сотрудник Минздрава. "У него богатый опыт работы в области социальной защиты. Он работает в министерстве с 1999 года... На данный момент он является главой управления программ по защите прав лиц с ограниченными возможностями. Окончил Госуниверситет имени А. Руссо в Бельцах", – сообщила Затык.

Госсекретарями Министерства юстиции назначены Александру Плешка и Татьяна Твердун.

По словам и. о. главы Минюста Фадея Нагачевского, Плешка работал на государственных должностях, затем в качестве адвоката, а сейчас занимает пост вице-директора Национального инспектората пробации.

А Татьяна Твердун начала работать в Минюсте с 2003 года. Татьяна Твердун – начальник управления визирования.

По словам исполняющего обязанности премьера Аурелиу Чокоя, назначенные госсекретари будут работать на этих постах до назначения нового правительства.

"Эти назначения, обращаю внимание, только на период работы временного правительства. Вместе с назначением нового кабмина назначенные сегодня госсекретари должны будут покинуть эти посты", – сказал Чокой.

На этом же заседании кабмина Валентину Юсупходжаеву назначили руководителем Национального центра кинематографии на четыре года. Она победила в соответствующем конкурсе.

По словам и. о. главы Министерства образования, культуры и исследований Лилии Поголши, Юсупходжаева работает в области кино и аудиовизуальной индустрии с 1996 года. Карьеру начала в качестве редактора и ассистента режиссера, с 2000 года стала работать в качестве независимого продюсера видео и фильмов, а с 2005-го продолжила эту деятельность в рамках Brio Studio.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova