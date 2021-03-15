Новые детали дела о банковском мошенничестве: что заявили в Генпрокуратуре

Дело на задержанного несколько месяцев назад бывшего исполняющего обязанности главы Banca de Economii передано в суд.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Бывший исполняющий обязанности главы Banca de Economii (BEM) появится на скамье подсудимых за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы в понедельник.

"Антикоррупционная прокуратура завершила и отправила в суд обвинения. При этом данное уголовное дело было отделено от одного большого с общим названием "банковское мошенничество", – отметили в прокуратуре.

В период с июля 2013 года по сентябрь 2014-го бывший исполняющий обязанности главы BEM, действуя в интересах преступной группировки, взял на себя контроль и принятие административных, юридических и финансово-экономических решений на уровне органов управления банка, участвуя, как соавтор в выводе из банка, находящегося в процессе ликвидации, 100 миллионов долларов США.

Затем для того, чтобы скрыть этот факт и избежать ответственности, не зарегистрировал в бухгалтерской отчетности незаконные переводы денежных средств в один из банков на территории Российской Федерации, отразив этот факт лишь 24 ноября 2014 года, что исказило реальную ситуацию в отношении данных баланса и ликвидности банка.

Как сообщила Генпрокуратура, фигурант дела не признает своей вины.

Для взыскания ущерба прокуратура наложила арест на три объекта недвижимого имущества фигуранта с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.

Подсудимого задержали в начале декабря 2020 года вместе с пятью другими людьми, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также представителей холдинга Шора. С тех пор фигурант дела находится под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении других обвиняемых продолжается, прокуратура дополнительно проинформирует о принятых мерах и полученных результатах по этому делу.

Дело о банковской краже

В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.

Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.

В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.

В мае 2020-го генпрокурор Александр Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.

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