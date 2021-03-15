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Машина скорой медицинской помощи

Новый антирекорд в Молдове: сколько умерших от осложнений, вызванных COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (184)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210315/33992985/novyy-antirekord-v-moldove-skolko-umershikh-ot-oslozhneniy-vyzvannykh-covid-19.html

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 861 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.

Медработники
© Sputnik / Mihai Caraus
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Зафиксировано два эпизода "импорта" инфекции из Болгарии.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 205 324.

За минувшие 24 часа проведено 2264 теста, из которых 309 – повторно.

Коронавирус выявлен у 32 медработников: девятерых врачей, 14 медсестер и девятерых сотрудников вспомогательного персонала.

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В крайне тяжелом состоянии находятся 330 пациентов (из них 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

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© Photo : PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
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По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1152 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 179 474.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 39 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4369.

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SARS-CoV-2
© CC BY 2.0 / NIAID / Novel Coronavirus SARS-CoV-2
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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (184)

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