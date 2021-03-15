Новый антирекорд в Молдове: сколько умерших от осложнений, вызванных COVID-19

КИШИНЕВ, 15 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 861 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Зафиксировано два эпизода "импорта" инфекции из Болгарии.
Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 205 324.
За минувшие 24 часа проведено 2264 теста, из которых 309 – повторно.
Коронавирус выявлен у 32 медработников: девятерых врачей, 14 медсестер и девятерых сотрудников вспомогательного персонала.
Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>
В крайне тяжелом состоянии находятся 330 пациентов (из них 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).
По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1152 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 179 474.
Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 39 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4369.
Чебан рассказал, сколько стоит вылечиться от COVID-19>>>
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.
Карантин и самоизоляция: что происходит в учебных заведениях Молдовы>>>
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>