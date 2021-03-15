Санду передала в кабмин решение Совбеза с предложением ввести в Молдове ЧП

Ранее Высший совет безопасности порекомендовал кабмину и парламенту ввести чрезвычайное положение на две недели.

Президент Молдовы Майя Санду передала в правительство решение Высшего совета безопасности, который порекомендовал, какие действия необходимо срочно предпринять в борьбе с пандемией COVID-19.

По мнению Санду, люди не должны оставаться одни перед лицом пандемии, а основной приоритет государства – защита жизни и здоровья своих граждан и предоставление экономической помощи.

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"Чтобы избежать жесткого карантина, необходимы конкретные и быстрые действия, чтобы остановить распространение вируса. В связи с этим сегодня я направила в правительство решение Высшего совета безопасности, который рекомендует, какие меры необходимо срочно предпринять в борьбе с пандемией", – написала президент на своей странице в Facebook.

Как отметила глава государства, очень важно снизить уровень инфицирования за счет продуманных и неукоснительно реализуемых ограничений.

"В частности, Высший совет безопасности предлагает конкретные меры по поддержке населения и деловой среды в этот период", – подчеркнула Санду.

Среди самых важных мер, как отметила президент:

компенсация трудоустроенным гражданам, патентообладателям и другим категориям лиц убытков, связанных с чрезвычайным положением минимум по 1000 леев в неделю;

упрощение процедуры оформления статуса безработного и подача заявления на получение пособия по безработице для их произведения в течение трех дней, а также сокращение минимального срока уплаты взносов с 12 до 9 месяцев и включение права на получение пособия по безработице для молодых специалистов;

введение моратория для бизнесменов и физических лиц на оплату арендной платы, коммунальных и налоговых платежей, штрафов;

установление моратория на налоговый контроль и блокировку счетов предпринимателей;

разработка механизмов субсидирования бизнеса для компенсации потерь;

обеспечение выполнения рекомендаций, предназначенных для специалистов, обладающих компетенциями в области предотвращения и противодействия домашнему насилию в ситуации с COVID-19.

В то же время, как считает Санду, необходимо срочно заблокировать неприоритетные расходы, а также принять срочные меры по поддержке системы здравоохранения.

"Правительство и парламент должны помочь людям пережить это непростое время. Профессиональная и оперативная реакция поможет нам защитить людей как от вируса, так и от экономического кризиса", – заключила президент.

О чем говорили Гречаная и Чокой

Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаная и исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой обсудили в понедельник ужесточение действующих в стране из-за коронавируса ограничений, но без введения полного локдауна.

Уточняется, что Гречаная и Чокой обговорили ситуацию в экономической и социальной сферах.

Также они обменялись мнениями о возможном ужесточении ограничений, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. В то же время стороны обсудили меры, которые позволят смягчить воздействие пандемии на бизнес и национальную экономику.

Позиция и. о. главы Минюста

Исполняющий обязанности главы Минюста Фадей Нагачевский считает, что в требованиях Майи Санду сложно отыскать правовую логику. По его словам, если предлагается ввести ЧП, аналогичное тому, что было прошлой весной (локдаун), то более целесообразно было бы самому президенту просить и убеждать парламент, так как временное правительство не имеет для этого легитимных полномочий.

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"Если предлагается такое же ЧП, то предложение президента об изменении состава Нацкомиссии по общественному здоровью НКОЗ в качестве немедленной меры неуместно, так как в случае ЧП будет создана новая комиссия", — написал ранее Нагачевский на своей странице в Facebook.

По его мнению, без полномочного правительства невозможно эффективно управлять пандемическим кризисом. Он отметил, что какой бы сложной не была ситуация, президент должен вернуться в конституционное поле.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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