Как "смертные медальоны" стали для погибших пропуском в бессмертие

80 лет назад в Красной армии были введены новые личные опознавательные знаки для военнослужащих – "смертные медальоны" в пластмассовых пеналах. О том, как благодаря весточкам из прошлого удается устанавливать имена героев – в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. 15 марта 1941 года народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Семен Тимошенко подписал приказ № 138, вводивший в действие "Положение о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной армии в военное время". Значительные потери, понесенные Советским Союзом на полях Финской войны, заставили руководство Вооруженных сил пересмотреть отношение к этому вопросу и предпринять меры по улучшению учета погибших военнослужащих.

© Photo : Алексей Петрович Иногда вместо медальона использовали пустые гильзы. Музей "Невский пятачок", Ленинградская область.

Для этих целей в РККА вводились личные опознавательные знаки в виде пластмассового пенала с вкладышем из пергаментной бумаги. Мини-анкета включала в себя личные данные, такие, как фамилия, имя, отчество, год рождения, домашний адрес семьи, и заполнялась в двух экземплярах. Затем бумагу аккуратно сворачивали трубочкой и прятали в пластмассовый пенал, который, в свою очередь, герметично закручивался крышечкой, не пропуская влагу. В Красной армии введенные медальоны получили название "смертных". Конечно, есть в этом названии и доля сурового солдатского юмора, но в целом назначение введенных опознавательных знаков бойцы оценили предельно точно. Такой медальон мог понадобиться солдату только в случае гибели. Один экземпляр анкеты изымался похоронной командой и направлялся в штаб для дальнейшего уведомления родственников погибшего и установления пенсии, а второй оставался при убитом. Такой порядок предписывала "Инструкция о порядке пользования медальонами с краткими сведениями о военнослужащих Красной армии", дополнявшая приказ № 138.

© Photo : Алексей Петрович Вкладыш "смертного медальона! рядового Тарасенко после исследования в лабораторных условиях

В Красной армии к смертным медальонам относились неоднозначно. Воспитанные на религиозных началах сельские уроженцы считали ношение такого предмета дурным знаком, "пропуском на тот свет", часто использовали пластмассовый пенал для хранения спичек или иголок. Многие не утруждали себя заполнением анкеты, предъявляя пустой медальон при осмотре личного имущества. Суровые годы войны и еще больше прошедшие после ее окончания мирные десятилетия показали, что для многих солдат и офицеров смертный медальон стал пропуском в бессмертие. Именно благодаря данным из солдатских медальонов поисковики ежегодно возвращают из безвестия имена героев Великой Отечественной войны.

На территории Молдавии обнаружение смертного медальона - довольно большая редкость. Бои лета 1941-го прошли по молдавской земле в течение нескольких месяцев, их следы скрыли жаркие сражения весны и лета 1944-го. К тому времени в Красной армии уже сняли со снабжения медальоны, заменив их на красноармейские книжки. Правда, многие бойцы продолжали использовать медальоны, в том числе и неуставного образца.

© Photo : Алексей Петрович "Смертный медальон", обнаруженный в ходе поисковых работ в Дрокиевском районе

11 лет назад, в ходе поисковых работ у села Спея Новоаненского района, на южной окраине знаменитого Шерпенского плацдарма, поисковики обнаружили неучтенное воинское захоронение. Среди многочисленных личных вещей погибших воинов удалось найти и неуставной образец смертного медальона. К сожалению, из-за разгерметизации, бумага с личными данными героя сильно пострадала, прочесть ее не удалось даже в лабораторных условиях.

Летом 2010 года в ходе работ по расширению карьера у села Пугачены Новоаненского района трактор наткнулся на человеческие останки, снаряды и гранаты времен Великой Отечественной войны. Прибывшие на место эксперты-криминалисты изъяли останки и найденный вместе с ними медальон. Переданный впоследствии поисковикам отряда "Август" личный опознавательный знак вернул имя рядовому 1347-го зенитного артиллерийского полка 22-й зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного командования Михаилу Никифоровичу Тарасенко, погибшего в мае 1944 года на Шерпенском плацдарме. В Забайкалье поисковики отыскали родственников героя, которые дали согласие на захоронение рядового Тарасенко на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" рядом с боевыми товарищами.

© Photo : Алексей Петрович Михаил Тарасенко вернулся из безвестия благодаря "смертному медальону"

К сожалению, обнаружение смертного медальона и великая удача его прочтения не всегда ставят точку во фронтовой судьбе солдата. В музее поисковых организаций "Ратная слава" хранятся два медальона, которые были найдены на берегах Днестра сами по себе, без каких-либо сопутствующих предметов. Один из них принадлежал Петру Егоровичу Катаеву, 1920 года рождения, призванному Просницким РВК Кировской области. Красноармеец Катаев считается пропавшим без вести с августа 1941 года…

В ходе работы поисковики особенно внимательно изучают места, где у солдата находились нагрудные и брючные карманы. Именно здесь может храниться весточка из военного времени – смертный медальон, который поможет солдату вернуться из безвестия в бессмертие. Единицам из сотен тысяч героев повезет, к ним приедут родные и близкие, а может быть, заберут и похоронят в родной земле. Пусть не будет больше никогда на земле смертных медальонов, пусть те, что уже сошли с конвейера, как можно дольше хранят написанные химическим карандашом буквы, хранят до тех пор, пока не попадут в натруженные заботливые руки поисковиков. Пусть солдаты возвращаются с войны, хотя бы и спустя столько десятилетий.

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