Санду обсудила поставку в Молдову вакцины от COVID компании Johnson & Johnson

Глава государства отметила, что продолжит переговоры с партнерами и производственными компаниями, чтобы обеспечить гражданам Молдовы доступ к нескольким типам вакцины.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с представителями компании Janssen Pharmaceutica, которая принадлежит Johnson & Johnson, возможность получения республикой вакцины от COVID-19 через платформу COVAX или напрямую. Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, вакцина этой компании утверждена и используется в США. Несколько дней назад, как сообщила Санлу, препарат указанной компании был одобрен Европейский агентством медикаментов и Всемирной организацией здравоохранения.

"Рассказала о ситуации с пандемией в Молдове и об усилиях, предпринятых для обеспечения страны вакциной. Рассмотрели возможность, чтобы и наши граждане могли воспользоваться этим препаратом – либо через платформу COVAX, либо напрямую. Продолжим переговоры с нашими партнерами и производственными компаниями, чтобы обеспечить гражданам Молдовы доступ к нескольким типам вакцины", – отметила Санду.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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