Президент Молдовы провела встречу с генпрокурором: о чем они говорили

Глава государства отметила, что намерена и дальше убеждать международных партнеров помочь властями Молдовы в расследовании финансовых преступлений и возвращении денег в страну.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась в понедельник с генеральным прокурором страны Александром Стояногло. Глава государства подтвердила готовность администрации президента привлекать внешние ресурсы, чтобы помочь Молдове расследовать крупные дела о коррупции и банковском мошенничестве.

"Предложила генпрокурору рассмотреть возможность привлечения специализированного европейского института для оказания поддержки в возвращении активов, утраченных нашей страной в результате коррупционных схем и хищений. Это учреждение выразило готовность помочь нашей стране, если поступит такая просьба из прокуратуры", – сообщила Санду.

Президент отметила, что намерена и дальше убеждать международных партнеров помочь республике в расследовании финансовых преступлений и возвращении денег в страну.

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