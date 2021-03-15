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Президент Молдовы Майя Санду и генпрокурор Александр Стояногло

Президент Молдовы провела встречу с генпрокурором: о чем они говорили

© Photo : Facebook / Președinția Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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Глава государства отметила, что намерена и дальше убеждать международных партнеров помочь властями Молдовы в расследовании финансовых преступлений и возвращении денег в страну.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась в понедельник с генеральным прокурором страны Александром Стояногло. Глава государства подтвердила готовность администрации президента привлекать внешние ресурсы, чтобы помочь Молдове расследовать крупные дела о коррупции и банковском мошенничестве.

"Предложила генпрокурору рассмотреть возможность привлечения специализированного европейского института для оказания поддержки в возвращении активов, утраченных нашей страной в результате коррупционных схем и хищений. Это учреждение выразило готовность помочь нашей стране, если поступит такая просьба из прокуратуры", – сообщила Санду.

Президент отметила, что намерена и дальше убеждать международных партнеров помочь республике в расследовании финансовых преступлений и возвращении денег в страну.

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