Онлайн или за партой: как организуют учебный процесс в Молдове с 16 марта

Школьные каникулы заканчиваются – со вторника учащиеся приступят к учебе. Непосредственно за парты вернутся не все, некоторые продолжат учиться онлайн.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. С 16 марта во всех образовательных учреждениях Молдовы возобновится учебный процесс. Каникулы закончились, но только некоторые пойдут в школу, а другим придется общаться с учителями и одноклассниками онлайн.

Обучение будет проводиться по трем сценариям в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в каждом населенном пункте.

Основные сценарии:

в населенных пунктах, где объявлен "зеленый" или "желтый" коды эпидопасности (заболеваемость COVID-19 менее 49 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней), учебный процесс будет проходить в образовательных учреждениях при физическом присутствии дошкольников, школьников и студентов при строгом соблюдении санитарных норм по профилактике и предупреждению распространения коронавируса; для населенных пунктов, где объявлен "оранжевый код" (заболеваемость COVID-19 составляет 50-100 случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней), допускается, чтобы образовательный процесс проходил с физическим присутствием дошкольников, учащихся начальных и выпускных классов, а также учащихся профтехучилищ, которые проходят практику, и студентов последних курсов вузов на практические занятия. Для школьников и студентов других классов и курсов учебный процесс будет организован дистанционно; для населенных пунктов, где установлен "красный код" (заболеваемость более 100 случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней), будет обеспечено ежедневное физическое присутствие в учебных заведениях дошкольников и учащихся начальных классов, а также 50% от общего числа учащихся выпускных классов и студентов последних курсов профтехучилищ и вузов. Для остальных образовательный процесс будет организован дистанционно.

В Кишиневе, к примеру, столичная комиссия по общественному здоровью постановила, что учащиеся начальных и выпускных классов будут заниматься с физическим присутствием в образовательном учреждении, а остальные – дистанционно.

Поскольку многие родители до сих пор недоумевают, как по факту будет проходить учебный процесс, корреспондент Sputnik Молдова побеседовал с директором столичного теоретического лицея имени Михая Витязу. Нелли Березовски отметила, что руководимое ею образовательное учреждение готово к началу учебного процесса как с физическим присутствием детей в классах, так и в дистанционном порядке. Собеседница не исключает, что в ближайшем будущем могут быть введены еще более жесткие меры, и, возможно, весь образовательный процесс перейдет в режим онлайн.

"Мы поговорили с родителями, чтобы у каждой семьи был доступ к интернету. Ежедневно проводим эпидемиологический осмотр. Даем много литературы к прочтению, индивидуальных заданий, потому что, если не мобилизовать ребенка сейчас на самостоятельную работу, он не захочет учиться", – сказала Березовски.

Так больше нельзя: в Кишиневе родители выходят на протест – подробности>>>

По ее словам, дети должны научиться много спрашивать о том, что они прочитали самостоятельно, чтобы лучше понимать изучаемый материал, поэтому учеников нужно мотивировать задавать вопросы.

"Мы готовы обеспечить обучение в дистанционном формате. Ждем, каким будет окончательное решение властей", – сказала директор лицея.

По словам Березовски, руководимое ею образовательное учреждение в августе 2020 года выбрало седьмую модель обучения, то есть смешанную с длительностью занятий по 30 минут. Это, как считает собеседница, дало возможность очень тесно работать с учащимися, объяснить им, как вести себя во время занятий и вне уроков. Как отметила специалист, в таких случаях очень важно, чтобы на каждого учащегося возлагалась определенная ответственность, потому что только так он может стать более сознательным и полностью понять важность мер, введенных властью.

"Когда все дети задействованы в мониторинге и обеспечении требований, дела идут намного лучше. Мы сумели организовать работу так, чтобы каждый ребенок был за что-то ответственным. Один – за растения, другой – за проветривание класса и так далее. А проветривание у нас организовано таким образом, чтобы ученики разных классов не пересекались в коридоре", – пояснила Березовски.

То есть, как уточнила собеседница, если во время перемены в холл вышли ученики одного класса, то во время следующей паузы выйдет уже другой класс, а еще один – на улицу. "У нас для этого есть циклограмма, оперативный план в учреждении", – сказала директор лицея.

COVID-паспорт или ПЦР-тест для туристов: что говорят специалисты>>>

По ее словам, в образовательном учреждении строго соблюдаются все противоэпидемиологические меры, однако COVID-19 не обошел стороной преподавательский состав.

"У нас стабильная динамика. Двое, трое учителей в месяц. Порядка 20% сотрудников уже прошли через COVID-19, но заражение произошло вне школы. Мы с осени настаиваем, чтобы все дети носили маски", – добавила Березовски.

На вопрос о том, есть ли родители, которые недовольны дистанционным обучением, собеседница отметила, что большинство уже осознают опасность и готовы следовать этим решениям.

"Какое может быть недовольство, если во всем мире сложилась такая ситуация? Каждый должен мобилизоваться для получения информации, поддержки, но также и для того, чтобы следовать этим требованиям, потому что речь идет не только о маске, но и о общественной культуре, которой у нас нет. На мой взгляд, необходимо, чтобы эти две недели все были изолированы. Посмотрите, как существенно снизится число инфицирования", – сказала Березовски.

Ждите проверок: Чебан обещает жестко штрафовать нарушителей>>>

Напомним, что 26 февраля Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья решила ужесточить некоторые ограничительные меры в связи с увеличением числа случаев COVID-19. Одним из решений был перевод школьников на онлайн-обучение с 1 по 15 марта. Таким образом, с 1 марта все учебные заведения в Молдове вернулись на дистанционку. Затем было принято решение продлить весенние каникулы учащихся не до 9 марта, а до 15-го. А 12 марта чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила, что с 16 марта возобновляется учебный процесс.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova