Власти Молдовы обсуждают срочные меры для снижения распространения COVID-19

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная, исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой и другие члены временного правительства обсудили меры, которые необходимо принять немедленно, чтобы остановить негативную тенденцию пандемии.

Эти меры, как сообщили в пресс-службе парламента, предложат на следующем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Стороны изучили возможности обеспечения медицинской системы страны вакцинами от COVID-19 в объеме, необходимом для запуска процесса массовой иммунизации населения. Это может произойти одновременно со вступлением в силу поправок в действующее законодательство, которые позволят в быстром и упрощенном порядке закупить вакцины в отступление от Закона о государственных закупках.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям Молдовы 26 февраля подтвердило, что в республике официально авторизирована российская вакцина от коронавируса "Спутник V".

По информации ведомства, "решено авторизовать на определенных условиях вакцины, включенные Всемирной организацией здравоохранения в список срочного использования (Emergency Use Listing – EUL): Pfizer/BioNTech и AstraZeneca, а также Gam-COVID-Vac, векторную комбинированную вакцину для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 ("Спутник V")".

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Первые свыше 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVID-19 доставили в Молдову 27 февраля. Их предоставила республике Румыния. А 5 марта в Молдову поступило еще 14 400 доз вакцины от COVID-19. Речь также идет о препарате AstraZeneca (производитель - Южная Корея).

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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