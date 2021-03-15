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Дождь

Еще один "желтый код": о чем предупреждает гидрометеорологическая служба

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210315/33995822/esche-odin-zheltyy-kod-o-chem-preduprezhdaet-gidrometeorologicheskaya-sluzhba.html

В Молдове с 16 марта будут действовать сразу два "желтых кода": одно предупрждение связано с метеоопасностью, а второе – с гидрологической.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила еще один "желтый код", но уже гидрологической опасности в связи с затоплением низин.

Кот под зонтом
© Sputnik / Natalia Seliverstova
"Желтый код" в Молдове: синоптики предупреждают о дождях и снеге

Как отметили в структуре, в связи с метеорологическим предупреждением о выпадении сильных осадков (15-49 литров на квадратный метр) на большей части территории страны Гидрологический центр предупреждает об изолированном образовании на некоторых малых реках и в низинах рисков локального затопления.

"Органы местного публичного управления, хозяйствующие субъекты, в подчинении которых находятся озера-накопители, предупреждены о необходимости обратить внимание на состояние плотин, путей водоотведения", – сказано в сообщении Госгидрометеорологической службы.

Ранее в ведомстве отмечали, что в связи с выходом южного циклона в период 16–18 марта ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, постепенно переходящие в мокрый снег, на большей части территории сильные (15-49 литров на квадратный метр).

Временами ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду. При этом 17 и 18 марта местами ожидается налипание мокрого снега.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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