Тысяча евро за место в полиции: двое сотрудников МВД задержаны за взятку

Сотрудник патрульного управления "Север" Генерального испектората полиции вместе с коллегой из инспектората полиции Бельц были задержаны вечером 15 марта за серию эпизодов торговли влиянием.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Операция по задержанию была проведена Северным отделением Антикоррупционной прокуратуры совместно со Службой внутренней безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам уголовного расследования, начиная с июня 2020 года, утверждая, что они имеют влияние на публичных лиц в составе инспектората полиции Бельц, сотрудники полиции вымогали и получили 900 евро от жительницы пригорода.

"В обмен на эту сумму двое якобы пообещали, что они могут выступить посредниками при заключении трудового договора для ее сына на одной из должностей в инспекторате полиции Бельц, а позже, чтобы ускорить процедуру, они потребовали и получили от матери молодого человека еще пять тысяч леев", — сообщают в прокуратуре.

В процессе решения вопроса о трудоустройстве молодого человека двум полицейским потребовалось еще 3500 леев, на этот раз для того, чтобы убедить должностных лиц медицинской комиссии госпиталя МВД выдать врачебное заключение, необходимое для приема на работу.

"Тем не менее спустя более чем полгода после получения денег молодого человека не приняли на работу, и его мать подала жалобу в правоохранительные органы", — сообщают в прокуратуре.

Двое сотрудников полиции были задержаны в своих кабинетах и помещены в СИЗО на 72 часа. Прокуратура будет определять меру пресечения.

За это преступление уголовным законодательством предусмотрен штраф до 200 тысяч леев или лишение свободы на срок до 7 лет.

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