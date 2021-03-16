Палатки информирования об опасности COVID-19 возобновляют работу

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Палатки для информирования людей об опасности заражения вирусом COVID-19 продолжат работу. Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций, они будут работать с 7.30 до 17.30, чтобы можно было охватить полезной информацией как можно большее число граждан.
"Представители МВД будут раздавать информационные буклеты, защитные маски и сообщать людям о рисках заражения коронавирусом", — говорится в сообщении ГИЧС.
В условиях тревожного роста числа инфицированных спасатели решили разместить палатки как минимум в трех местах в Кишиневе.
"Информационные пункты установлены на Центральном рынке, Северном и Южном вокзалах столицы. Здесь будут транслироваться аудиосообщения с основными рекомендациями относительно коронавируса", — отмечается в сообщении.
Спасатели призывают людей быть бдительными и ответственными, предупреждают их о соблюдении санитарных норм, чтобы не допустить распространения вируса.
ГИЧС совместно с подразделениями МВД способствует популяризации кампании "Будь осторожен! COVID-19 не исчез", она нацелена на информирование граждан о рисках заражения. Кроме того, акция направлена на то, чтобы люди проявляли солидарность с врачами, которые ежечасно ведут борьбу за жизнь пациентов с коронавирусом.
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