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Врачи отделения анестезиологии и интенсивной терапии РКБ, Кишинев

Врач рассказал, почему привязывают больных COVID-19 в интенсивной терапии

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (193)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210316/34001938/Vrach-rasskazal-pochemu-privyazyvayut-bolnykh-COVID-19-v-intensivnoy-terapii.html

Известный в республике врач Виктор Кожокару, директор клиники анестезиологии и реанимации Республиканской клинической больницы, рассказал Spunik Moldova, что происходит в отделениях интенсивной терапии с пациентами, инфицированными COVID-19.

Профессор Виктор Кожокару
© Sputnik / Mihai Caraus
Профессор Виктор Кожокару: мы не лечим, мы спасаем
КИШИНЕВ, 16 мар  – Sputnik. Директор клиники анестезии и реанимации Республиканской клинической больницы, известный в Молдове врач Виктор Кожокару эксклюзивно для Spunik Moldova рассказал, что происходит с пациентами в отделениях интенсивной терапии с профилем COVID. Важно отметить, что недавно он сам переболел коронавирусом и находился в больнице в тяжелом состоянии.

По словам Виктора Кожокару, коронавирус оказывает влияние на поведение пациентов и на их нервную систему.

"Практически у всех пациентов возникают проблемы с нервной системой, начиная с головных болей сильной интенсивности и головокружения до неадекватного поведения. Они не понимают, где находятся, хотя они госпитализированы, им кажется, что они находятся где-то в другом месте. Так казалось и мне. Чудилось, что вместо стены - окно и так далее", - рассказал доктор.

По мере того как пациенты становятся агрессивными, некоторым из них вводят седативные препараты и фиксируют к койке.

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"Пациентов фиксируют к кровати. Я сам дважды отрывал и чуть не сломал свой центральный катетер. Он выскочил, и пошла кровь. Как врач, я сразу понял. Есть поведенческие расстройства, но у пациента интенсивной терапии есть катетер в желудке, в центральной вене. Ночью я попросил зафиксировать меня, потому что это вызвало бы меньше негативных последствий, чем буянить и все ломать", - говорит Виктор Кожокару.

В связи с этим врач рекомендовал гражданам соблюдать меры эпидзащиты, рекомендованные специалистами. На сегодняшний день в Молдове от последствий, вызванных COVID-19, скончались 98 медицинских работников.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (193)

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