Врач рассказал, почему привязывают больных COVID-19 в интенсивной терапии

По словам Виктора Кожокару, коронавирус оказывает влияние на поведение пациентов и на их нервную систему.
"Практически у всех пациентов возникают проблемы с нервной системой, начиная с головных болей сильной интенсивности и головокружения до неадекватного поведения. Они не понимают, где находятся, хотя они госпитализированы, им кажется, что они находятся где-то в другом месте. Так казалось и мне. Чудилось, что вместо стены - окно и так далее", - рассказал доктор.
По мере того как пациенты становятся агрессивными, некоторым из них вводят седативные препараты и фиксируют к койке.
"Пациентов фиксируют к кровати. Я сам дважды отрывал и чуть не сломал свой центральный катетер. Он выскочил, и пошла кровь. Как врач, я сразу понял. Есть поведенческие расстройства, но у пациента интенсивной терапии есть катетер в желудке, в центральной вене. Ночью я попросил зафиксировать меня, потому что это вызвало бы меньше негативных последствий, чем буянить и все ломать", - говорит Виктор Кожокару.
В связи с этим врач рекомендовал гражданам соблюдать меры эпидзащиты, рекомендованные специалистами. На сегодняшний день в Молдове от последствий, вызванных COVID-19, скончались 98 медицинских работников.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>