ЦИК решил, сколько денег могут потратить кандидаты на выборах мэров

Кроме того, установлены пределы беспроцентных кредитов, которыми могут воспользоваться кандидаты на пост примара коммуны на новых выборах.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. На заседании во вторник Центральная избирательная комиссия установила потолок финансовых средств, которые могут быть перечислены на счет электорального конкурента на новых местных выборах мэра 16 мая 2021 года.

Для муниципального избирательного округа Негурений-Векь Унгенского района верхний предел финансирования установлен в размере 11 686,5 лея. Для округа Хыртоп Чимишлийского района — 13 326,32 лея. Для округа Каменка Глодянского района — 11 404,54 лея.

Кроме того, была утверждена сумма беспроцентного кредита, которым могут воспользоваться конкуренты на выборах: 25 тысяч леев - для каждой политической партии, общественно-политической организации и избирательного блока и 5 тысяч леев - для каждого независимого кандидата.

В коммуне Хыртоп пост мэра был объявлен вакантным после заявления об отставке примара Владимира Медони по состоянию здоровья. В коммуне Негурений-Векь должность примара освободилась после ухода из жизни главы местной администрации Адриана Козарюка.

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