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Центризбирком Молдовы

ЦИК решил, сколько денег могут потратить кандидаты на выборах мэров

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Кроме того, установлены пределы беспроцентных кредитов, которыми могут воспользоваться кандидаты на пост примара коммуны на новых выборах.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. На заседании во вторник Центральная избирательная комиссия установила потолок финансовых средств, которые могут быть перечислены на счет электорального конкурента на новых местных выборах мэра 16 мая 2021 года.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Для муниципального избирательного округа Негурений-Векь Унгенского района верхний предел финансирования установлен в размере 11 686,5 лея. Для округа Хыртоп Чимишлийского района — 13 326,32 лея. Для округа Каменка Глодянского района — 11 404,54 лея.

Кроме того, была утверждена сумма беспроцентного кредита, которым могут воспользоваться конкуренты на выборах: 25 тысяч леев - для каждой политической партии, общественно-политической организации и избирательного блока и 5 тысяч леев - для каждого независимого кандидата.

В коммуне Хыртоп пост мэра был объявлен вакантным после заявления об отставке примара Владимира Медони по состоянию здоровья. В коммуне Негурений-Векь должность примара освободилась после ухода из жизни главы местной администрации Адриана Козарюка.

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