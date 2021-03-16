КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Молдова пока не будет приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca - до поступления таких рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по медикаментам. Об этом сообщили во вторник в Минздраве.

"Европейское агентство нас проинформировало, что 18 марта состоится заседание, посвященное побочным эффектам вакцины. Мы ждем результатов этого заседания. Тем не менее агентство остается на позициях неоспоримой пользы вакцины AstraZeneca в борьбе с пандемией коронавируса", — сообщила на пресс-конференции в Минздраве председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко.

ВОЗ также проинформировала Молдову, что из 330 миллионов вакцинированных не зафиксировано ни одного летального исхода.

"Тромбоэмболии не являются следствием применения вакцины. Более 10 миллионов жителей Великобритании были вакцинированы AstraZeneca, и не зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта", — сообщили на пресс-конференции Минздрава со ссылкой на данные ВОЗ.

Ранее в ведомстве отметили, что, согласно выводам Комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства по медикаментам, "доступная на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических реакций (сгустков крови) у людей, вакцинированных AstraZeneca, не больше, чем у населения в целом".

Напомним, Австрия была первой страной, приостановившей использование одной из поступивших в страну партий вакцины AstraZeneca. Решение об этом в Вене приняли после того, как одна из привитых женщин умерла, а у второй развилась тромбоэмболия.

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Примеру Австрии ранее последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Германия, Франция и Италия.

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