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Шприц на фоне логотипа AstraZeneca

Молдова пока не будет приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (199)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210316/34003352/Moldova-ne-budet-priostanavlivat-vaktsinatsiyu-preparatom-AstraZeneca.html

Республика Молдова продолжить следить за информацией о применении вакцины AstraZenecа и продолжит информировать общественность.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Молдова пока не будет приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca - до поступления таких рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по медикаментам. Об этом сообщили во вторник в Минздраве.

"Европейское агентство нас проинформировало, что 18 марта состоится заседание, посвященное побочным эффектам вакцины. Мы ждем результатов этого заседания. Тем не менее агентство остается на позициях неоспоримой пользы вакцины AstraZeneca в борьбе с пандемией коронавируса", — сообщила на пресс-конференции в Минздраве председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко.

ВОЗ также проинформировала Молдову, что из 330 миллионов вакцинированных не зафиксировано ни одного летального исхода.

Вакцина AstraZeneca
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Использование вакцины AstraZeneca приостановили Франция, Италия и ФРГ

"Тромбоэмболии не являются следствием применения вакцины. Более 10 миллионов жителей Великобритании были вакцинированы AstraZeneca, и не зарегистрировано ни одного серьезного побочного эффекта", — сообщили на пресс-конференции Минздрава со ссылкой на данные ВОЗ.

Ранее в ведомстве отметили, что, согласно выводам Комитета по оценке рисков фармаконадзора (PRAC) Европейского агентства по медикаментам, "доступная на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических реакций (сгустков крови) у людей, вакцинированных AstraZeneca, не больше, чем у населения в целом".

Напомним, Австрия была первой страной, приостановившей использование одной из поступивших в страну партий вакцины AstraZeneca. Решение об этом в Вене приняли после того, как одна из привитых женщин умерла, а у второй развилась тромбоэмболия.

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Примеру Австрии ранее последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Германия, Франция и Италия.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (199)

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