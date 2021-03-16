"Для спасения жизней": Гагаузия получила партию медоборудования из России

КОМРАТ, 16 мар - Sputnik, Максим Топал. Помощь доставлена в автономию в рамках российской гуманитарной акции, организованной Общественным советом при Россотрудничестве. Передавал медоборудование в Комрате лично посол России в Молдове Олег Васнецов.

© Sputnik / Maxim Topal Медучреждения Гагаузии получили партию оборудования из России

Он подчеркнул, что нагрузка на медиков, которые "находятся на передовой" и "по зову сердца" спасают людей, сегодня очень большая. Дипломат обратил внимание врачей на усилия руководства Гагаузии по интенсификации сотрудничества и развития взаимоотношений с регионами Российской Федерации и другими странами.

"Вопрос здравоохранения сегодня – самый главный. Хочу пожелать вам всем, и прежде всего руководству Гагаузии, не уменьшать свой внешнеполитический и внешнеэкономический напор. Это может стать залогом успеха в борьбе автономии с вызовом, брошенным всему человечеству", - сказал Олег Васнецов.

Главу российской дипломатической миссии поблагодарила башкан Ирина Влах.

"2020-й год для всех нас был годом испытаний. Российская Федерация – наш надежный партнер. Мы благодарны за эту партию помощи в виде медицинского оборудования, которая ежедневно будет спасать жизни людей. Мы следим за тем, как Россия прогрессирует в процессе вакцинации и надеемся, что Вы поддержите Молдову в реализации национальной кампании вакцинации. Мы бы хотели предоставить людям возможность выбрать вакцину, так как существуют различные мнения об эффективности вакцин, а для нас важно, чтобы иммунизация прошла как можно скорее", - заявила Ирина Влах.

© Sputnik / Maxim Topal Медучреждения Гагаузии получили партию оборудования из России

В Гагаузию были доставлены пять биохимических анализаторов – оборудование, предназначенное для получения анализов крови пациентов как в процессе лечения от ковид, так и в постковидный период. Кроме того, медики из Гагаузии получили пять гематологических анализаторов, предназначенных для определения общих анализов крови.

"Этот медицинский аппарат нужен каждому медучреждению. Даже самый маленький населенный пункт нуждается в этом оборудовании. В условиях COVID-19 это очень большая помощь и подмога. Для нас крайне важно наличие специалистов, койко-мест, оборудования и медикаментов. Хочу поблагодарить посольство России, которое всегда с нами рядом, - это стало уже доброй традицией", - отметила начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светлана Дулева.

Директор Центра здоровья села Копчак Ирина Ялама выразила благодарность за дорогостоящее оборудование, которое "сами мы приобрести не могли".

© Sputnik / Maxim Topal Медучреждения Гагаузии получили партию оборудования из России

"В период ковид мы чувствуем поддержку Российской Федерации. Вы всегда нам помогаете. Это оборудование нужно нам каждый день – так мы можем качественно назначать лечение. Дело в том, что одним только гематологическим анализатором не обойтись, а биохимический анализатор позволяет обследовать очень много параметров", - отметила Ирина Ялама.

Полученное Гагаузией медицинское оборудование будет направлено в 10 медицинских учреждений автономии. Стоимость этой партии составляет около одного миллиона леев.

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