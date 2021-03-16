"Для спасения жизней": Гагаузия получила партию медоборудования из России

КОМРАТ, 16 мар - Sputnik, Максим Топал. Помощь доставлена в автономию в рамках российской гуманитарной акции, организованной Общественным советом при Россотрудничестве. Передавал медоборудование в Комрате лично посол России в Молдове Олег Васнецов.
Он подчеркнул, что нагрузка на медиков, которые "находятся на передовой" и "по зову сердца" спасают людей, сегодня очень большая. Дипломат обратил внимание врачей на усилия руководства Гагаузии по интенсификации сотрудничества и развития взаимоотношений с регионами Российской Федерации и другими странами.
"Вопрос здравоохранения сегодня – самый главный. Хочу пожелать вам всем, и прежде всего руководству Гагаузии, не уменьшать свой внешнеполитический и внешнеэкономический напор. Это может стать залогом успеха в борьбе автономии с вызовом, брошенным всему человечеству", - сказал Олег Васнецов.
Главу российской дипломатической миссии поблагодарила башкан Ирина Влах.
"2020-й год для всех нас был годом испытаний. Российская Федерация – наш надежный партнер. Мы благодарны за эту партию помощи в виде медицинского оборудования, которая ежедневно будет спасать жизни людей. Мы следим за тем, как Россия прогрессирует в процессе вакцинации и надеемся, что Вы поддержите Молдову в реализации национальной кампании вакцинации. Мы бы хотели предоставить людям возможность выбрать вакцину, так как существуют различные мнения об эффективности вакцин, а для нас важно, чтобы иммунизация прошла как можно скорее", - заявила Ирина Влах.
В Гагаузию были доставлены пять биохимических анализаторов – оборудование, предназначенное для получения анализов крови пациентов как в процессе лечения от ковид, так и в постковидный период. Кроме того, медики из Гагаузии получили пять гематологических анализаторов, предназначенных для определения общих анализов крови.
"Этот медицинский аппарат нужен каждому медучреждению. Даже самый маленький населенный пункт нуждается в этом оборудовании. В условиях COVID-19 это очень большая помощь и подмога. Для нас крайне важно наличие специалистов, койко-мест, оборудования и медикаментов. Хочу поблагодарить посольство России, которое всегда с нами рядом, - это стало уже доброй традицией", - отметила начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светлана Дулева.
Директор Центра здоровья села Копчак Ирина Ялама выразила благодарность за дорогостоящее оборудование, которое "сами мы приобрести не могли".
"В период ковид мы чувствуем поддержку Российской Федерации. Вы всегда нам помогаете. Это оборудование нужно нам каждый день – так мы можем качественно назначать лечение. Дело в том, что одним только гематологическим анализатором не обойтись, а биохимический анализатор позволяет обследовать очень много параметров", - отметила Ирина Ялама.
Полученное Гагаузией медицинское оборудование будет направлено в 10 медицинских учреждений автономии. Стоимость этой партии составляет около одного миллиона леев.
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