Минздрав Молдовы высказался о возможной покупке "Спутника V"

Правительство будет вести переговоры со всеми производителями зарегистрированных в Молдове вакцин, отметили в ведомстве.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Власти Молдовы ведут переговоры с производителями всех вакцин, зарегистрированных в стране в срочном порядке. Об этом в ходе пресс-конференции в Минздраве заявила председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко.

"Идут переговоры с фирмами - производителями вакцин, которые включены в срочные списки Национального агентства по медикаментам или список Всемирной организации здравоохранения. Каковы результаты этих переговоров, пока мы не знаем. Важно, что государство заинтересовано в том, чтобы обеспечить население безопасными и качественными вакцинами в достаточном количестве", - говорит Ревенко.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой в интервью заявил, что правительство Молдовы планирует закупать те вакцины, которые зарегистрированы в Нацагентстве медикаментов. Это четыре препарата: AstraZeneca (Южная Корея), AstraZeneca (Индия), Pfizer и "Спутник V". "Список будет расширяться", - отметил Чокой.

Отметим, 12 марта парламент Молдовы утвердил сразу в двух чтениях закон, который упрощает процедуру государственных закупок вакцины от COVID-19. За это решение проголосовали 68 депутатов.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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