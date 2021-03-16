14:00 16 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.12
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго

Минздрав Молдовы высказался о возможной покупке "Спутника V"

© Sputnik / Iliya Pitalev
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (199)
282 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/0c/33964677.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210316/34004548/Minzdrav-Moldovy-vyskazalsya-o-vozmozhnoy-pokupke-Sputnika-V.html

Правительство будет вести переговоры со всеми производителями зарегистрированных в Молдове вакцин, отметили в ведомстве.

КИШИНЕВ, 16 мар – Sputnik. Власти Молдовы ведут переговоры с производителями всех вакцин, зарегистрированных в стране в срочном порядке. Об этом в ходе пресс-конференции в Минздраве заявила председатель Национального консультативного комитета специалистов в области иммунизации Нинель Ревенко.

"Идут переговоры с фирмами - производителями вакцин, которые включены в срочные списки Национального агентства по медикаментам или список Всемирной организации здравоохранения. Каковы результаты этих переговоров, пока мы не знаем. Важно, что государство заинтересовано в том, чтобы обеспечить население безопасными и качественными вакцинами в достаточном количестве", - говорит Ревенко.

Игорь Додон и посол России в республике Олег Васнецов
© Photo : Facebook / Dodon Igor
Додон встретился с послом РФ: когда в Молдову поступит вакцина "Спутник V"
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой в интервью заявил, что правительство Молдовы планирует закупать те вакцины, которые зарегистрированы в Нацагентстве медикаментов. Это четыре препарата: AstraZeneca (Южная Корея), AstraZeneca (Индия), Pfizer и "Спутник V". "Список будет расширяться", - отметил Чокой.

Отметим, 12 марта парламент Молдовы утвердил сразу в двух чтениях закон, который упрощает процедуру государственных закупок вакцины от COVID-19. За это решение проголосовали 68 депутатов.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (199)

По теме

Во Франции выявлен новый вариант COVID-19
Видео: Овечкин - шестой в списке лучших снайперов в истории НХЛ
ДПМ предложила Санду свой план по выходу страны из кризиса

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Девушка во время песчаной бури в Пекине
Фото: мощная и смертельно опасная – Китай накрыла сильнейшая песчаная буря
В Глостершире нашли осколки древнего метеорита
Видео: в Глостершире нашли осколки древнего метеорита
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться