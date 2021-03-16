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Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко

Гордиенко показала фото с репетиций в Афинах перед Евровидением

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210316/34004687/gordienko-pokazala-foto-s-repeticij-v-afinah-pered-evrovideniem.html

Певица сообщила, что полна вдохновения и радости, и поблагодарила своих поклонников за поддержку во время подготовки к песенному конкурсу.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Наталья Гордиенко опубликовала в социальных сетях фотоснимок из Афин, где она готовится к выступлению на песенном конкурсе Евровидение.

"О, этот дивный мир артиста, когда ты очень устаешь, но кайфуешь от всего, что происходит. Наконец я окунулась в бурлящую деятельность, связанную с подготовкой к главному конкурсу года", — написала певица в социальных сетях.

В Афинах развернулась репетиционная база, где Гордиенко готовит шоу для Евровидения.

"Сказать, что я счастлива - ничего не сказать. Меня распирает от вдохновения, радости и ощущения вашей поддержки", — поделилась переживаниями певица.

Готовит певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Композитор из Греции – Димитрис Контопулос, поэт – Михаил Гуцериев из России, режиссер клипа – Катя Царик из Украины.

Премьера клипа Натальи Гордиенко Sugar ("Сахар") состоялась в Москве. Продюсером молдавской певицы стал король российской поп-сцены Филипп Киркоров.

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Теги:
Евровидение, Наталья Гордиенко

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