У четверых вакцинированных в Молдове выявили COVID-19: как так вышло

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает, что у четырех человек, прошедших вакцинацию от COVID-19, был выявлен коронавирус.

КИШИНЕВ, 16 марта — Sputnik. Представители Минздрава подтвердили, что у четырех человек, вакцинированных против коронавируса, выявлен COVID-19. Данные были озвучены во время пресс-конференции в Министерстве здравоохранения о ходе кампании по вакцинации в Республике Молдова.

Как объяснили в Минздраве, эти люди были вакцинированы, когда вирус уже находился в инкубационном периоде, и вакцинируемые не знали, что они инфицированы.

"Людей прививали в инкубационный период, когда они не знали, что инфицированы. С момента вакцинации до даты подтверждения положительного результата на COVID-19 прошло от двух до десяти дней ", - сказала Лаура Цуркан.

При этом специалист по иммунизации Нинель Ревенко уточнила, что в период после иммунизации очень важно, чтобы меры защиты соблюдались и чтобы вакцинированный человек не заразился, а позволял организму вырабатывать антитела к новому коронавирусу.

"Все вакцины против COVID-19 не содержат самого вируса. Итак, эти вакцины не вызывают болезнь. Вакцины безопасны. После вакцинации и в поствакцинальный период пациент должен соблюдать все рекомендации, чтобы не заразиться. После первой инъекции мы не защищены от этой болезни, мы только находимся в процессе образования антител, и даже после второй дозы мы также будем следовать этим золотым правилам, таким как социальная дистанция, мытье рук и ношение маски ", - сказала она.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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