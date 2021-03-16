18:53 16 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.12
  • USD17.72
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.64
Поиск
Медработник. Архивное фото

Официально: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в Молдове за сутки

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в марте 2021 (204)
16720
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1b/32181924.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210316/34006869/ofitsialno-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-moldove-za-sutki.html

Молдавский Минздрав представил свежую статистику по новым случаям коронавируса, которые подтвердились лабораторным путем за минувшие 24 часа.

КИШИНЕВ, 16 мар - Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1688 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.

Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго
© Sputnik / Iliya Pitalev
Минздрав Молдовы высказался о возможной покупке "Спутника V"

Зафиксировано 13 эпизодов "импорта" инфекции: три - из Франции, по два - из Египта, Германии и Италии, по одному - из Азербайджана, России, Румынии и Турции.

Общее число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 207 012.

За минувшие 24 часа проведено 4659 тестов, из которых 391 – повторно.

Коронавирус выявлен у 72 медработников: 15 врачей, 43 медсестер и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

Молдова и COVID-19: как в стране пережили год пандемии>>>

В крайне тяжелом состоянии находятся 3305 пациентов (из них 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 1289 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 180 763.

В Молдове стартовала вакцинация врачей от коронавируса
© Sputnik / Mihai Caraus
У четверых вакцинированных в Молдове выявили COVID-19: как так вышло

Также за минувшие 24 часа зафиксировано еще 33 летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 4402.

Чебан рассказал, сколько стоит вылечиться от COVID-19>>>

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: тотальный локдаун чрезвычайно опасен

С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Карантин и самоизоляция: что происходит в учебных заведениях Молдовы>>>

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в марте 2021 (204)

По теме

Власти Молдовы обсуждают срочные меры для снижения распространения COVID-19

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Девушка во время песчаной бури в Пекине
Фото: мощная и смертельно опасная – Китай накрыла сильнейшая песчаная буря
В Глостершире нашли осколки древнего метеорита
Видео: в Глостершире нашли осколки древнего метеорита
Сколько автомобилей зарегистрировано в Молдове
У кого в Молдове больше всего машин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться