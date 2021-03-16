Команда КВН из Гагаузии выступила на зимнем фестивале в Сочи

Самое ожидаемое событие для всех кавээнщиков и любителей игры – традиционный зимний фестиваль в городе Сочи – в этом году впервые проходит в марте, а не в январе. Пандемия коронавируса повлияла и на количество команд – их уже не четыреста, а только две сотни.

Комрат, 16 мар – Sputnik, Максим Топал. Впервые в своей истории на юмористические соревнования в Россию в этом году отправились кавээнщики из Гагаузии. Команда "Не знакомлюсь" – своего рода сборная лучших молодых юмористов Гагаузии и соседнего Тараклийского района. Основной состав – молодые девушки. Но есть в коллективе и парни, приходящие участники.

© Photo : Архив команды КВН "Не знакомлюсь" Основной состав команды КВН "Не знакомлюсь" – молодые девушки

На фестивале Лиги КВН Молдовы "Не знакомлюсь" поделила первое место с командой "Сборная Молдовы", а по итогам сезона 2020 года команда стала финалистом местной Лиги КВН и обладателем Кубка мэра Чадыр-Лунги. Следующим этапом для повышения уровня стал фестиваль "КиВиН" в городе Сочи, рассказал Sputnik один из инициаторов поездки Евгений Тукан.

"Мы отправились в Сочи, чтобы увидеть, как играют команды выше уровнем, перенять опыт и, самое главное, открыть планете КВН, что есть небольшой тюркоязычный регион, в котором живет такой народ, как гагаузы, и они тоже умеют шутить", – отметил Евгений Тукан.

Гагаузская команда выступила перед зрителями в понедельник, 15 марта. Сами участники довольны первым выступлением на зарубежной сцене.

"Невероятные впечатления получила от КВН в Сочи. Это уже другой уровень КВН, более интересный, много веселых и талантливых людей вокруг", – рассказывает Мария Бозбей.

Шутки у "Не знакомлюсь" в основном на тему взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Название молдавской команды привело к забавному случаю.

"Во время репетиции ко мне подошел представитель команды КВН "Спарта", победителя Высшей лиги КВН 2017 года. На вопрос "Из какой я команды?", ответ был честным – "Не знакомлюсь". Доказывать, что это название команды, пришлось, показывая бейджик", – вспоминает Екатерина Тукан.

Подготовка к этой поездке была долгой, говорит участник команды Дмитрий Арнаут.

© Photo : Архив команды КВН "Не знакомлюсь" А вот и "приходящие" игроки команды "Не знакомлюсь"

"Мы следили за всеми командами, за их выступлениями в разных телевизионных лигах. Заранее готовили материал, ориентируясь на зал и на публику, где будем выступать. Правильное расположение на сцене - отрабатывали все до мелочей. Все это нарабатывается с опытом, ради этого мы сюда и приехали. Впервые в истории команда из Гагаузии приняла участие в этом престижном фестивале. Участие в нем было мечтой для всей нашей команды", – сказал юморист.

© Photo : Архив команды КВН "Не знакомлюсь" Выступление команды КВН из Гагаузии на фестивале "КиВиН" в Сочи

"Когда мы узнали, что есть шанс команде "Не знакомлюсь" выступить на одной сцене с опытными, известными кавээнщиками центральной лиги и "вышки", то всеми силами ухватились за эту возможность. Собраться было достаточно сложно, учитывая факт, что все члены команды разбросаны по разным городам и даже странам. Еще сложнее было добраться до Сочи. Но желание оказаться первой гагаузской командой, представившей Молдову в Сочи, не позволяло нам останавливаться. Мы получили главное, за чем приехали, – бесценный опыт", – отметила Диана Михайлова.

Молдову на Фестивале "КиВиН" в этом году представили две команды КВН – это "Сборная Молдовы" и "Не знакомлюсь" из Гагаузии. Результатов отбора пока нет.

Зимний фестиваль Клуба веселых и находчивых в Сочи проходит с 11 по 22 марта.

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