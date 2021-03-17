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Правительство РМ

Юрист: временный кабмин не может предлагать вводить чрезвычайное положение

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Коронавирус в марте 2021 (206)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210317/34012417/yurist-vremennyy-kabmin-ne-mozhet-predlagat-vvodit-chrezvychaynoe-polozhenie.html

Юрист Станислав Павловский отметил, что временное правительство не может просить парламент вводить чрезвычайное положение из-за коронавируса. По его словам, это явно выходит за рамки полномочий такого кабинета министров.

КИШИНЕВ, 17 мар – Sputnik. В последнее время все чаще обсуждается возможность введения в Молдове нового локдауна на две недели. Юрист Станислав Павловский в комментарии Sputnik отметил, что в законодательстве республики нет такого понятия, однако есть Закон о чрезвычайном положении. Такой режим вводится на основе постановления парламента по запросу правительства. В нынешних условиях представители кабмина не имеют права просить депутатов вводить чрезвычайное положение.

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"Сейчас правительство находится в отставке и полномочия у него крайне ограничены. Чрезвычайное положение означает принятие мер политического, экономического и социального характера. Временный кабмин не может принимать решения такого характера", – отметил эксперт.

По его словам, если речь идет о ЧП, которое аналогично ограничениям весны 2020 года, то президент Молдовы Майя Санду вправе просить и убедить парламент ввести локдаун на две недели.

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"Глава государства может инициировать этот процесс в отличие от временного правительства, у которого ограничены полномочия", – сказал Павловский.

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Возможный локдаун в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду накануне передала в правительство решение Высшего совета безопасности, который порекомендовал, какие действия необходимо срочно предпринять в борьбе с пандемией COVID-19.

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"Чтобы избежать жесткого карантина, необходимы конкретные и быстрые действия, чтобы остановить распространение вируса. В связи с этим сегодня я направила в правительство решение Высшего совета безопасности, который рекомендует, какие меры необходимо срочно предпринять в борьбе с пандемией", – написала президент на своей странице в Facebook.

Позиция и. о. главы Минюста

Исполняющий обязанности главы Минюста Фадей Нагачевский считает, что в требованиях Майи Санду сложно отыскать правовую логику. По его словам, если предлагается ввести ЧП, аналогичное тому, что было прошлой весной (локдаун), то более целесообразно было бы самому президенту просить и убеждать парламент, так как временное правительство не имеет для этого легитимных полномочий.

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"Если предлагается такое же ЧП, то предложение президента об изменении состава Нацкомиссии по общественному здоровью НКОЗ в качестве немедленной меры неуместно, так как в случае ЧП будет создана новая комиссия", — написал ранее Нагачевский на своей странице в Facebook.

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По его мнению, без полномочного правительства невозможно эффективно управлять пандемическим кризисом. Он отметил, что какой бы сложной не была ситуация, президент должен вернуться в конституционное поле.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (206)

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