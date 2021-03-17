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Врачи скорой помощи, Молдова

Власти: Молдова - третья в мире по числу погибших от COVID-19

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (208)
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Sputnik Молдова
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Пандемическая ситуация в стране становится все более тревожной. Консультативный совет по общественному здравоохранению провел заседание, чтобы определить новые меры по борьбе с коронавирусом.

КИШИНЕВ 17 марта - Sputnik. Меры, которые могут предотвратить распространение COVID-19 в Молдове, на своем заседании во вторник обсудил Консультативный совет по вопросам общественного здравоохранения при премьер-министре страны.

Резиденция президента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Опубликован перечень рекомендаций Совбеза по борьбе с пандемией

В ходе встречи были представлены данные об эпидемиологической ситуации в республике. Органы здравоохранения отметили, что за последнюю неделю уровень смертности увеличился более чем на 30 процентов, а Республика Молдова заняла третье место в мире по количеству зарегистрированных летальных исходов на душу населения.

В то же время совет был проинформирован о том, что отделения интенсивной терапии близки к пределу загруженности, особенно с точки зрения наличия медицинского персонала.

Специалисты утверждают, что причиной обострения ситуации стало интенсивное распространение вируса в социуме. Было решено составить план мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19. 

Теперь Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здравоохранению должна собраться на заседание, чтобы проанализировать план, разработанный Консультативным советом по общественному здравоохранению, и принять решения относительно управления пандемией в Республике Молдова.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

Город Кишинев на самоизоляции
© Photo : Miroslav Rotari
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С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом – прививки делают медицинским работникам, на втором – будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (208)

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